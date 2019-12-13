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All Games > Adventure Games > SONG OF HORROR > Downloadable Content > SONG OF HORROR Episode 3
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SONG OF HORROR Episode 3

This content requires the base game SONG OF HORROR on Steam in order to play.

All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Dec 13, 2019
Developer:
Publisher:
🚀 Raiser Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
German
Spanish - Spain
Title: SONG OF HORROR Episode 3
Genre: Adventure
Developer: Protocol Games
Publisher: 🚀 Raiser Games
Release Date: Dec 13, 2019

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Downloadable Content

This content requires the base game SONG OF HORROR on Steam in order to play.

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About This Content

Previously, in Song of Horror…


Your second encounter with The Presence led you to Färber’s antique shop, where you managed to get your hands on a key artifact. Your adventure drove you to some terrifying answers, as well as new questions about the curse of the Husher family.

Wanting to get rid of the haunting song, you decide to follow Husher’s investigation at the State University of Arts and Humanities he works at - both Husher’s place of work, and mysteriously the last place he was seen alive. Joining forces with his closest acquaintances, you enter the building, where The Presence is more aggressive than ever before.

What’s new in Song of Horror’s Episode 3?

  • Continue the adventure in a haunted university, cursed by the Song of Horror
  • A new way of experiencing Song of Horror: Change characters throughout the episode on some particular points to explore and progress through different areas of the university.
  • New characters join the story: Omar Nassiri, Husher’s coworker, and Grace Richards, Husher’s pupil, as well as an appearance from a surprising character
  • Featuring even more unique events, threats, and challenges by The Presence

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7, 8 or 10
    • Processor: Intel or AMD 64bit, 2.6 GHz.
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 660 GTX, Radeon HD 7950 or similar
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 16 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel or AMD 64bit, 3.0 GHz.
    • Memory: 12 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce 980 GTX, Radeon RX 580 or similar
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 16 GB available space
    • Additional Notes: Requires a 64-bit processor and operating system
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