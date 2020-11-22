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Adam's Ascending
You play as Adam, an explorer searching for your long-lost father. After discovering a powerful secret, a chain of events leads him to a mysterious island with supernatural powers. Investigate how you've arrived there, but most importantly who you need to become to bring your father home.
All Reviews:
3 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Nov 22, 2020
Developer:
Publisher:
Parable Worlds
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Languages:
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English
Rating for: ESRB
Title: Adam's Ascending
Genre: Action, Adventure, Indie, Early Access
Developer: Parable Worlds
Publisher: Parable Worlds
Release Date: Nov 22, 2020
Early Access Release Date: Nov 22, 2020

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Early Access Game

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Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“Adam's Ascending is a different proposal in the single player adventure game. We want to expand on the concept of AFFORDABLE story games by condensing length, which allows for more detailed and rich worlds to explore within episodes. We want our players to participate in the development process and give us insights about this narrative driven experience for players. The goal is to eventually build triple-A visuals with indie pricing across the board.

When the world first saw Adam's Ascending at the Kinda Funny Showcase, we were simply amazed and overwhelmed by the incredible response from players around the globe. Inspired by the community, we knew we had a responsibility to grow Adam's Ascending into the fully realized story experience those fans deserved. We believe failure is where success starts and it’s more important than ever that the community continues to share its feedback with us. We have clear expectations about the "Storyplay" idea we want to achieve, but that objective is only reachable with the help of an active community. That’s why Early Access was clearly a great platform for this game and now we can continue to build the journey together!”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“Bringing Adam's Ascending to its full potential will take us at least a year, especially that our team is so small. We cannot state a specific date, but we are aiming for a 2021 full release.”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“The Early Access version introduces a solid foundation for Adam's Ascending. Now with your support, we plan to build an even more unique and exciting experience filled with environmental story elements, adventures around exploration and more! We have a clearly defined roadmap, but we want to involve the community to be certain that every new feature, graphical update, gameplay mechanics improves and builds upon the game's experience.”

What is the current state of the Early Access version?

“Many core mechanics and features are present and are being polished, but now we want your help to bring the final pieces in place! Adam's Ascending has much of its pieces present and working. We hope you understand that the game is still in active development, so you may witness a few odd bugs, and features are subject to change and grow.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“We are immensely grateful to the players that believe in Adam's Ascending and support its development from the beginning. To reward these players, the game will have a lower price on the first stages of Early Access. We plan to increase the price a bit as we add new content and features to fully impact the final version.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“During the early development of Adam's Ascending we’re proud to keep a close relationship with our community. We will of course continue this relationship during the Early Access period with regular blog posts, update videos detailing development progress and active appearances and more. We also have a Twitter and Instagram page where you can write to us. We ALWAYS do our absolute best to answer as many of your messages as we can. We can also promise to do our best to take your feedback and ideas into consideration, because we believe that it will lead to the best possible game made for the players, by the players.”
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Notice: Adam's Ascending requires a controller in order to play. Playing with a keyboard and mouse isn't supported.

Buy Adams Ascending

$19.99
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About This Game

In this first episode of the Adam's Ascending saga, you will embark on a short yet fulfilling journey that will reignite feelings of nostalgia from the more simpler times of gaming.

- No radars.
- No hints.
- No hand holding.
- No Auto-Saving.

You'll only have your wits and game environments to lead the way. The course and progression of the story path is entirely in your hands. And while this may make the game more difficult, the overall experience will be much more rewarding and eye opening at the end.



Explore the mysterious island of Damascus: a powerful, and dimensional paradise that holds the past, present, and future of your soul. Choose your gameplay style by the paths you take. Will you make the decision to take on the world with physical strength or supernatural powers? The choice is yours. New found awakening awaits every step, and there's only your instinct to guide you.



The world of ADAMS ASCENDING is filled with secrets and mysteries to drive the story forward. Embrace discovering the worlds puzzles, hidden passages and solving the deepest riddles of your own soul.



Death is only the beginning of a new timeline in making change. Survive in the dimension of your soul as you take on spiritual and physical enemies, obstacles, and the journey to survive through your own purpose. Life and death will be in the power of your decisions.



You play as Adam, a paralyzed explorer searching for your father who disappeared after discovering the potential cure to all diseases. After a chain of events leads our explorer to an unknown island with supernatural powers, he discovers clues to where his father could be. It's up to Adam to use the abilities he has been granted to search for the truth. Investigate why and how he's arrived into this phenomenon, but most importantly who he needs to become to find his father and return home.



  • A supernatural exploration set in a dimension island of the soul.
  • Multiple choice gameplay paths with purpose driven challenges.
  • ​Unique environments that hold the secrets of life's mysteries from the past and future.
  • ​Narrative driven pacing, focused on storytelling with detailed and captivating atmosphere that drives the players own purpose.
  • ​Environmental puzzles that involve the player to use their own spirituality to solve the world's mysteries.
  • ​Manipulating the physical world through time altering powers discovered throughout the journey.
  • ​Investigating environments to collect pieces of yourself and use the discovered objects to explore, solve, and survive.
  • ​Music by Voltz Supreme.



  • Official Selection: E3 Kinda Funny Games Showcase (2019)
  • Official Selection: Kinda Funny Games Showcase (2018)
  • Official Selection: The Bit Awards
  • Featured in Rock Paper Shotgun
  • Featured in TechRaptor
  • Featured in Gematsu



Hi Everyone!

We have been working on Adam's Ascending over the last five years. This has been a journey of growth and revelation as a self taught developer. My hope with Adams Ascending is to be a voice for inspiring others to "ascend" into their own dreams, no matter how impossible it may be. I'm humbled to have the opportunity to share the story of Adam's Ascending with the world. Thanks for your time! Keep inspiring.

Best,
Nick DePalo

System Requirements

    Minimum:
    • OS: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM
    • Processor: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz or AMD
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870
    • Storage: 5 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
    • Processor: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or better
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 670 (or GTX 760 / GTX 960) or AMD Radeon HD 7970 (or R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)

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