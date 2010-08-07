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Plot of the Druid
Make earthquakes. Turn night into day. Transform into a small furry creature. No one can party like a druid. An adventure game with sarcastic British humor and classic, hand-drawn art.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Q1 2022
Developer:
Publisher:
Adventure4Life Studios
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Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Russian
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Title: Plot of the Druid
Genre: Adventure, Indie
Developer: Adventure4Life Studios
Publisher: Adventure4Life Studios
Release Date: Q1 2022

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Download Plot of the Druid - Nightwatch

Plot of the Druid - Nightwatch
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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Q1 2022

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About This Game

Harness the power of nature to solve problems. Avoid awkward social situations by turning into a small furry creature. Befriend wood spirits that are very reclusive, especially when they have hangovers. Crash a radical party by the Druids Against Nature. Rescue a beautiful princess from a nasty bladder infection. And all while you’re trying to finish school. Which better happen soon, because an insanely dangerous tournament is about to start. No one’s ever won the tournament, but who cares when you’re a powerful druid, right?

Plot of the Druid is a fantasy point and click adventure game uses high-definition hand-painted drawings that capture the feel of old-school pixel art. The script has a dry, sarcastic British wit that’s reminiscent of Simon the Sorcerer, Discworld, and Harry Potter. And the wind cried Mary!



• Innovative mechanism where the player can decide whether to deal with a situation as a human or a ferocious animal. Well, maybe not that ferocious, but one with a unique skill set;

• Harness the powers of nature in order to solve puzzles (sometimes an earthquake is just what’s needed to get people’s attention);

• Beautiful hand-painted HD artwork in the style of old-school pixel art;

• Dozens of wacky characters, ALL fully voiced;

• Cool references to classic LucasArts and Sierra games;

• Two difficulty levels: Young Apprentice and Master of Disaster. Finish the game to earn a digital certificate with your name on it, signed by the Elder Druids themselves!

• Many MANY smooth 2D animations, including amusing and thrilling cutscenes;

• Over an hour of immersive, charming background music;

• A hotspot reveal option to avoid pixel hunting;

• Lots of achievements to be gained by exploring the world;

• A journal to help keep you on track;

• Available in Hebrew, Spanish, French, German, Italian and Russian translations;

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System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Microsoft Windows 7/8
    • Processor: 2.3 GHz Intel Core i3 or AMD Athlon
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics 3000 1806 MB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 5 GB available space
    • Additional Notes: Need to manually set monitor resolution to 1920x1080
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Microsoft Windows 7/8/10
    • Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 8 GB available space
    • Additional Notes: Need to manually set monitor resolution to 1920x1080
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.8+
    • Processor: 2.3 GHz Intel Core i3 or AMD Athlon
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Dedicated video graphics card with 2GB of memory
    • Storage: 5 GB available space
    • Additional Notes: Need to manually set monitor resolution to 1920x1080
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.13+
    • Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB
    • Storage: 8 GB available space
    • Additional Notes: Need to manually set monitor resolution to 1920x1080
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 12.04+
    • Processor: 2.3 GHz Intel Core i3 or AMD Athlon
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Dedicated video graphics card with 2GB of memory
    • Storage: 5 GB available space
    • Additional Notes: Need to manually set monitor resolution to 1920x1080
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 18+
    • Processor: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB
    • Storage: 8 GB available space
    • Additional Notes: Need to manually set monitor resolution to 1920x1080
There are no reviews for this product

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