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TheoTown
A city simulation game that lets you build your very own city. Cities are interchangeable with the Android version of the game.
All Reviews:
Very Positive (52) - 88% of the 52 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 5, 2019
Developer:
Publisher:
blueflower
Popular user-defined tags for this product:
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Simplified Chinese
Polish
Dutch
Ukrainian
Vietnamese
Spanish - Spain
See all 12 supported languages
Title: TheoTown
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: blueflower
Publisher: blueflower
Release Date: Jun 5, 2019

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Recent updates View all (3)

June 18

Version 1.7.36

Hey, it's time for another update:steamhappy:

This update includes:
🌟Ambient sound effects
🌟Adjustments to building performance
🌟A setting for VSync
🌟Constant level option in road tool
🌟Add support to generate regions/cities from height map images
🌟Fix flooding disaster
🌟Fix path finding on hills
🌟Fix various issues with airport on hills
🌟Fix various other bugs

How the height map thingy works:
1. Get an height map image, e.g. from here: https://terrain.party/
2. Place the image into C:\Users\your username\TheoTown
3. Enter the name of the image (including the file extension, e.g. .png) as seed when creating a new city
5 comments Read more

June 8

Version 1.7.25

Hey there,

we are here to provide you with some bug fixes:
🌟Add support for high DPI; please disable DPI compatibility mode in case you've enabled it before
🏗Due to request building animation was added to medium and hard game modes
🖱Use right mouse click to scroll like with a joystick
🏞Revert terrain tool
🛠Fix elevated trains on terrain
🛠Fix preview for building train stations in rotated cities
🛠Fix drawing issue near water
🛠Fix fireworks didn't work properly
🛠Fix building tool in context of terrain
🛠Fix restart button

New features have to wait until major issues have been resolved. Please be patient.
6 comments Read more

About This Game

TheoTown is a city building game in which you can build and manage your own city. Take on the role of a city builder and manage multiple cities! Create a town and build it up to an enormous metropolis.
Be the mayor of each city that can establish amazing skylines and structures, all of which simulate various statistics. Establish great and complex transportation networks. Choose how your citizens will move around! Train stations, airports, bus depots. Manage and customize your transportation vehicles! Pick your aircraft livery , establish your bus routes, build your rail network! Tackle emergency events, such as natural disasters, disease, crime, and fire. Erect world wonders like Big Ben, the Eiffel Tower, the Statue of Liberty and many more! Feel like something is missing? Add it, with user made plugins!

In contrary to the Android version of this game this is a premium version. That means that there are no Ads nor In-App-Purchases. You receive all the additional contents within one package for a fixed price.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel Pentium
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Graphics: Intel Integrated Graphics
    • Storage: 200 MB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i5
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Graphics: Dedicated
    • Storage: 500 MB available space
    Minimum:
    • OS: 10.10 Yosemite
    Recommended:
    • OS: 10.14 Mojave
    Minimum:
    • Processor: Intel Pentium
    • Memory: 1024 MB RAM
    • Storage: 200 MB available space
    Recommended:
    • Processor: Intel Core i5
    • Memory: 2048 MB RAM
    • Storage: 500 MB available space
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What Curators Say

9 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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