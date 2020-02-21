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Lair of the Clockwork God
A fast-paced Point-and-Click adventure AND an indie platfomer in one! Join adventurer Ben and wannabe indie darling Dan in a race against time to stop all the Apocalypses happening at the same time.
All Reviews:
2 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Feb 21, 2020
Developer:
Publisher:
Size Five Games
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Title: Lair of the Clockwork God
Genre: Action, Adventure, Casual, Indie
Developer: Size Five Games
Publisher: Size Five Games
Release Date: Feb 21, 2020

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Buy Lair of the Clockwork God

SPECIAL PROMOTION! Offer ends February 28

-10%
$19.99
$17.99
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Reviews

“A brilliant, joyous, clever and generous experience.”
4.5/5 – ThumbSticks

“This is a gag delivery device with a seriously good hit rate”
83% – PC Gamer

“Great mash-up of indie platforming and classic adventuring.”
8/10 – TheSixthAxis

About This Game

WHY PLAY ONLY ONE GENRE OF GAME when you could be playing two slightly different ones at the exact same time?

BEN is a die-hard, old-school LucasArts Adventure fan.

He has one foot stuck in the 90s, his feet never leave the floor, and he’s happiest collecting any old junk he can lay his hands on, in the hopes of combining it all together to solve a satisfying puzzle.


His cohort and sidekick DAN

...has aspirations to be the next big hit indie platform character. He's got everything he needs: he's hip, he's sensitive, and his nose is a different colour to the rest of his face.


LAIR OF THE CLOCKWORK GOD sees you switching between both characters and using their unique abilities together in a race-against-time effort to stop all the Apocalypses happening simultaneously, by teaching an old computer about feelings.

Solve classic point-and-click style puzzles as Ben to create unique upgrade items for Dan, so he can jump higher, run faster and blast away at everything with a shiny new gun. Then, run and jump as Dan to unlock new areas and exciting new puzzles for Ben!




If you haven't played the old Dan and Ben games (you should), or you have but can't remember what happened, there's NO NEED TO WORRY! Lair of the Clockwork God is a STANDALONE Dan and Ben Adventure, which means you need to know absolutely nothing about Ben There, Dan That! or Time Gentlemen, Please! whatsoever. None of the original plot is referenced, the characters are re-introduced expertly, etc etc. It's all good.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Frequent swearing, but cartoon violence and no nudity/ sex

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 and up
    • Processor: 2.4Ghz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GeForce 8800 equivalent or higher
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: What is this, 1991? Yes a sound card. Onboard is fine.
    • Additional Notes: If playing on a Laptop, please make sure it has a dedicated gfx card; on-board cards will struggle.

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