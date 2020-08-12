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Manipulate: Sacrifice
Are you ready for a fearful journey beyond your perceptions?
All Reviews:
6 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Aug 12, 2020
Developer:
Publisher:
MELPYA
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Turkish
Title: Manipulate: Sacrifice
Genre: Adventure, Indie
Developer: MELPYA
Publisher: MELPYA
Release Date: Aug 12, 2020

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$12.99
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About This Game

Nermin, a psychic, takes into account some mistakes made in the past and leaves her newborn daughter to the orphanage to live a happy life away from her dark world. The newly married couple Koray and Müge later adopt this child named Şura.

But Şura is a asocial boy with strange behavior. He even has an imaginary friend. When she turns 10, she disappears unexpectedly. The real purpose of Koray is to open the veil behind the daughter's disappearance.

Manipulate: Sacrifice, the drama contains elements of mystery, fear and suspense, and it offers 2 different endings that the player can reach in line with own progress.

There are also some clues in the game that will help them solve puzzles for careful players. It will become more meaningful as the game progresses.

The main protagonist of our game, Koray, says: "Maybe you were looking for ghosts hidden behind dreams."

Specifications


Manipulate: Sacrifice contains elements of fear, psychology, drama and mystery.
It is a story-based game that will take you on a journey beyond your perceptions.

A Mehmet & Alper YARAMIŞ Game

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7/8/10
    • Processor: 2.2 GHz Quad Core CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTS 250 or higher
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 5 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 7/8/10
    • Processor: 3.2 GHz Quad Core CPU
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Geforce GTX 460 SE or higher
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 5 GB available space

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