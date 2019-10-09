Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Strategy Games > Columbia Games Franchise > Blocks!: Richard III
Community Hub
Blocks!: Richard III
Richard the Third is an epic two-player wargame that recreates the bloody dynastic struggle in the 15th century between the royal houses of Lancaster and York for the throne of England.
All Reviews:
Positive (19) - 89% of the 19 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Oct 9, 2019
Developer:
Publisher:
Avalon Digital
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Spanish - Spain
Includes 6 Steam Achievements
View
all 6
Title: Blocks!: Richard III
Genre: Strategy
Developer: Avalon Digital
Publisher: Avalon Digital
Franchise: Columbia Games
Release Date: Oct 9, 2019

Visit the website View the quick reference View the manual View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  

Buy Blocks

$24.99
Add to Cart
 

About This Game



Richard the Third is an epic two-player wargame that recreates the bloody dynastic struggle in the 15th century between the royal houses of Lancaster and York for the throne of England.

Will the mad-king Henry VI and his Queen Margaret keep the throne or will the Duke of York recover it for the Plantagenets. Also strutting across the game's stage are Edward IV, Richard III, Henry VII, and Warwick, the notorious "Kingmaker".



The object of play is to eliminate all five enemy heirs and/or win control of the powerful nobles of England.
The Lancastrians start the game holding the throne, and the Yorkists are in exile ready to invade. Kingship can be won or lost several times during the game.

Will Richard III emerge triumphant, or will he perish in battle as he did historically?

The game is currently 1-player-vs-AI and local-2-player (a.k.a. hot seat)

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7/8/10
    • Processor: 2.5 GHz Intel Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 512 MB NVIDIA GeForce 9600 or equivalent
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 750 MB available space
    • Sound Card: DirectX Compatible
    Recommended:
    • OS: Windows 7 or higher
    • Processor: 2.5 GHz Intel Dual Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: 1024 MB DirectX 11 compatible
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 2 GB available space
    • Sound Card: DirectX Compatible
    Minimum:
    • OS: 10.9 or higher
    • Processor: 2.5 GHz Intel Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 750 MB available space
    Recommended:
    • OS: 10.9 or higher
    • Processor: 2.5 GHz Intel Dual Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • Storage: 2 GB available space
View all

What Curators Say

9 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...