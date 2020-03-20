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Within Whispers: The Fall
Dive into the character of a young woman dealing with her brother's disappearance on the battleground. Trapped in the horrors of war, she can see and communicate with ghosts of dead soldiers. While struggling with this unusual 'gift', there is one ghost she is hoping not to meet.
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Mar 20, 2020
Developer:
Publisher:
Thorium Games
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Languages:
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English
Rating for: ESRB
Title: Within Whispers: The Fall
Genre: Adventure, Indie
Developer: Thorium Games
Publisher: Thorium Games
Release Date: Mar 20, 2020

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$14.99
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About This Game

„Heavy battles are taking place on all fronts daily... Many have fallen on the battlefield, and many more will fall. And who will return unscathed? All fields where there were battles are strewn with the killed and those dying from their wounds – our soldiers and the Germans. And how many more will fall? War... What a horror! Death and destruction all around. “


Russian soldier



Many stories have been untold and war brings nothing but tears, misery and despair. But misery likes company and tears are the finest ink. Aska holds the pen. She smears a glimmer of hope within the war torn tapestry of despair.
Follow Aska, a brave young woman, through trenches and battlefields of the Great War and see what lies ahead.

Key Features



Unique artstyle
Inspired by comic book artstyle, roam through the battlefields of the Great War, beautiful sceneries of peaceful European countryside, and terrifying devastations. Go back through time and feel the earie atmosphere of blood-soaked tents in this unique narrative driven point-and-click adventure game.

Follow Aska
Dive into the character of a young woman dealing with her brother's disappearance on the battleground. Trapped in the horrors of war, she can see and communicate with ghosts of dead soldiers. While struggling with this unusual 'gift', there is one ghost she is hoping not to meet.

Storyline
Explore and evolve along with Aska. You won’t be indifferent at any given moment, considering that each one could be your last. So many dead soldiers, so many incomplete stories…

Great War
Experience one the greatest wars that humankind has ever faced. Feel the true dread of WW1 and relive stories of unfortunate souls.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Because storyline is about a war there is a some scenes that might be recognized as mature content. There are blood scenes but without any kind of violence.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7
    • Processor: Core 2 Duo 2GHz or equivalent
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: ATI or NVidia card w/ 512 MB RAM
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 2 GB available space
    • Additional Notes: These specifications are subject to change. Not recommended for Intel integrated graphics
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: intel i5
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: ATI or NVidia card w/ 2048 MB RAM
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 2 GB available space
    • Additional Notes: These specifications are subject to change. Not recommended for Intel integrated graphics

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