Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Adventure Games > Starship Commander: Arcade
Community Hub
Starship Commander: Arcade
From Mass Effect, Tomb Raider, and Saints Row industry veterans, comes an cinematic experience powered by a innovative language AI where you use your voice to have real conversations with SGT. Sarah Pearson, and command the XR71 — the galaxy's most advanced ship — on a top-secret mission.
All Reviews:
8 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Sep 10, 2020
Developer:
Publisher:
Human Interact
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
VR Support
The VR mode for this game requires the use of a keyboard and mouse.
Headsets
Valve Index
HTC Vive
Oculus Rift
Input
Keyboard / Mouse
Play Area
Seated
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 11 Steam Achievements
View
all 11
Title: Starship Commander: Arcade
Genre: Adventure, Indie
Developer: Human Interact
Publisher: Human Interact
Release Date: Sep 10, 2020

Visit the website View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Awards
Best VR game, DreamHack Austin 2018




Nominated for 2 VR awards







Notice: This game is designed with speech as the primary input, and the embedded microphone on your VR headset provides the optimal experience for Starship Commander: Arcade. The same content is playable in non-VR mode but requires a mouse and external microphone.
Notice: This title runs in both standard and VR modes. It does not require a VR headset.
VR Supported

Buy Starship Commander

SPECIAL PROMOTION! Offer ends September 17

-15%
$7.99
$6.79
Add to Cart

Content For This GameBrowse all (1)

Free
Passion At All Costs - Documentary
 

Comfort And Input Info

STARSHIP COMMANDER is a seated experience that lasts 10-20 minutes, has replayability based off what you say, requires you to speak English, and is comfortable for new and experienced VR players alike. Non VR-Players will need a combo headphone/headset microphone and a mouse for an optimal experience.

Passion At All Costs

Included as Free-DLC is the long form documentary Passion at All Costs a 52 minute, behind the scenes look at the early beginnings of a canceled precursor project called "Crime Watch" and the trials Human Interact had to go through to create the groundbreaking natural language processing system necessary for Starship Commander to exist.

About This Game

The Arcade Experience finally comes home! Starship Commander: Arcade is a cinematic, choose-your-own-adventure narrative, inspired by classic PC adventure games like Day of the Tentacle and Telltale's Walking Dead series. Go faster-than-light on an adventure through space, as you infiltrate an alien spy facility on a top-secret mission.



Want to role-play as a serious and stoic commander? A brash and argumentative hard-ass? Or just troll the game every chance you get? The open dialogue system allows you to speak freely into the microphone, and the NPCs react accordingly. No dialogue wheels, no clunky controls, just natural conversation.


COMMAND YOUR STORY
Want to know more about your ship and the lore? Just ask Sergeant Sarah Pearson. Ready to blow things up? Just say "Let's go." You command the story, at your pace and with your style, using a next-gen AI system developed by Microsoft and Human Interact. The future of adventure games is here, today.


ACTION AWAITS
Command the XR71, the galaxy's most advanced fighter, on a mission to infiltrate and destroy the Ecknian spy facility at all costs. Your choices and your performance determine who lives and who dies.

VISUALLY STUNNING
Made in Unreal Engine 4, and with outstanding visuals designed by AAA game industry veterans, STARSHIP COMMANDER has been meticulously crafted to have a lived-in feel. Mechanical engineers and experienced concept artists worked hand-in-hand to craft the rich environments which you will traverse.

NEW HOME FEATURES
Steam Achievements, and a non-VR mode makes the 15 minute original VR arcade classic more accessible and fun than ever. Included along with the package is a documentary called "Passion at All Costs", about the VR industry as well as the development of Starship Commander from its inception in 2015 to the Steam release today in 2020.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Strong Language
Mature Humor

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 64-bit
    • Processor: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 970 or equivalent
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 7 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 64-bit
    • Processor: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1600
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 1080 Ti or equivalent
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 7 GB available space

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...