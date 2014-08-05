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The Expendabros
The Expendabros have assembled and set their sights on the forces of ruthless arms dealer Conrad Stonebanks in the forests of Eastern Europe. Battle in a flurry of bullets and non-stop action through ten full-throttle missions set amongst the picturesque tree tops and the absurdly dangerous lumber mills teeming with enemy soldiers,...
Recent Reviews:
Overwhelmingly Positive (119) - 95% of the 119 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Overwhelmingly Positive (15,937) - 97% of the 15,937 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Aug 5, 2014
Developer:
Publisher:
Devolver Digital
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: The Expendabros
Genre: Action, Adventure, Free to Play, Indie
Developer: Free Lives
Publisher: Devolver Digital
Release Date: Aug 5, 2014

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About the Project

The Expendabros is an official crossover game from Broforce developer Free Lives, Devolver Digital and The Expendables 3. For more information about Broforce please visit the Steam page and prepare for freedom.

About This Game

The Expendabros have assembled and set their sights on the forces of ruthless arms dealer Conrad Stonebanks in the forests of Eastern Europe. Battle in a flurry of bullets and non-stop action through ten full-throttle missions set amongst the picturesque tree tops and the absurdly dangerous lumber mills teeming with enemy soldiers, excessive artillery, and inconveniently placed circular saws. Rescue your brothers in arms and play as seven different legendary soldiers – each with their own unique weapons and special attacks – with up to four players at once in local multiplayer co-op mode.

The Cast




Bro Caesar | Bro Christmas | Broney Ross | Trent Broser | Bronar Jenson | Broc | Toll Broad

About Broforce

When evil threatens the world, the world calls on Broforce - an under-funded, over-powered paramilitary organization dealing exclusively in excessive force. Brace your loins with up to four players to run ‘n’ gun as dozens of different bros and eliminate the opposing terrorist forces that threaten our way of life. Unleash scores of unique weapons and set off incredible chain reactions of fire, napalm, and limbs in the name of freedom.


About The Expendables 3

In THE EXPENDABLES 3, Barney (Stallone), Christmas (Statham) and the rest of the team come face-to-face with Conrad Stonebanks (Gibson), who years ago co-founded The Expendables with Barney. Stonebanks subsequently became a ruthless arms trader and someone who Barney was forced to kill… or so he thought. Stonebanks, who eluded death once before, now is making it his mission to end The Expendables -- but Barney has other plans. Barney decides that he has to fight old blood with new blood, and brings in a new era of Expendables team members, recruiting individuals who are younger, faster and more tech-savvy. The latest mission becomes a clash of classic old-school style versus high-tech expertise in the Expendables’ most personal battle yet.




Lionsgate and Millennium Films present a Nu Image production. PG-13 for violence including intense sustained gun battles and fight scenes, and for language.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows Vista or Later
    • Processor: Intel Core™ Duo or faster
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.0 compliant video card
    • Storage: 150 MB available space
    • Additional Notes: Gamepad highly recommended.
    Recommended:
    • OS: OS 10.6+
    • Processor: 3.1 GHz Intel Core 2 Duo or better
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 3.0 compliant video card
    • Storage: 150 MB available space
    • Additional Notes: Gamepad highly recommended.
    Minimum:
    • OS: OS 10.6+
    • Processor: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or better
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 150 MB available space
    • Additional Notes: Gamepad highly recommended.

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