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The Third Day
The Third Day is a biblical science fiction adventure game in which we must guide Jesus in search of the truth through a story full of humor and satire.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Mar 28, 2021
Developer:
Publisher:
Pan Studio
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Title: The Third Day
Genre: Adventure
Developer: Pan Studio
Publisher: Pan Studio
Release Date: Mar 28, 2021

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About This Game

The story of The Third Day places us 3 days after the death of Jesus when he is resurrected and we embark on an adventure in search of God.
Jesus is resurrected and embarks us on an adventure in search of God, where our protagonist will try to discover the reasons why his
to discover the reasons why his father let him die on the cross. The game invites us
to travel through the region of Judea passing through the most emblematic locations of the place as
Bethlehem, Nazareth or Jerusalem. To advance in the story we will have to face multiple puzzles of ingenuity by combining
puzzles of ingenuity combining objects or using miracles like turning water into wine or walking on the waters.
or walking on water. Each location is populated with charismatic characters
and numerous dialogues full of humor with which we will be revealing the intricacies of the plot and obtaining clues
of the plot and getting clues to advance in our way.

All the scenes and characters have been hand-drawn using references from the buildings of the
of the constructions of the time and respecting the architecture of the buildings. Except
elements that have been included on purpose and that are out of context because they are part of the plot.
part of the plot.

  • Ascend the Golgotha on the back of your mount
[/u]



  • Turn water into wine and use another miracle...



  • Travel the region of Judea



  • Infiltration mini-games, puzzles....[/u]



  • An adventure game like the ones from the old days

    [/img][/list]

    • Mature Content Description

    The developers describe the content like this:

    Non-explicit sex, drug and alcohol abuse, violence, and offensive language.

    System Requirements

      Minimum:
      • OS:
      • Processor:
      • Memory: 2 GB RAM
      • Graphics:
      • Storage: 700 MB available space
      • Sound Card:
    There are no reviews for this product

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