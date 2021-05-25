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Erica
Erica is a live-action, FMV thriller that puts you directly at the heart of the mystery. Your choices, your consequences.
All Reviews:
8 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 25, 2021
Developer:
Publisher:
Flavourworks
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Title: Erica
Genre: Casual, Indie
Developer: Flavourworks
Publisher: Flavourworks
Release Date: May 25, 2021

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-10%
$11.99
$10.79
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Reviews

“Using a combination of crisp cinematography and FMV-specific game mechanics, ERICA never fails to hook you into its haunting, mysterious world.”
8/10 – Gamespot (PS4 review)

“Well shot, well acted, well crafted - ERICA is a high class FMV game for a new age.”
Recommended – Eurogamer (PS4 review)

“An intricate narrative that’s engrossing at every turn.”
8/10 – PushSquare (PS4 review)

About This Game


Prepare to immerse yourself in an interactive live-action thriller, merging the world of film and game like never before.

Erica, a young lady plagued with nightmares of her father's murder. With the traumatic events of her childhood dragged back into the light via grisly new clues, it's up to you to unearth the shocking truth.

Explore the enigma of Delphi House where every choice you make influences how the game develops, with multiple endings awaiting you at the finale of the gripping branching narrative.


Ground-breaking live-action technology
Immerse yourself in a feature-length cinematic experience where you affect the action playing out on-screen, merging high-fidelity Hollywood production values with engaging, tactile gameplay.

Make key choices via interactive storytelling
Alter the path of the game's branching narrative by making meaningful decisions that have a profound effect on how the story plays out. Choose how Erica interacts with other characters through conversation, and shape her relationships with them.

A filmic score filled with tension
Get wrapped up in every moment via a haunting soundtrack from Austin Wintory, the award-winning composer of games such as Journey, The Banner Saga 3 and Assassin's Creed Syndicate.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Infrequent Mild Horror/Fear Themes
Infrequent Mild Profanity or Crude Humor
Infrequent Mild Mature/Suggestive Themes
Infrequent Mild Alcohol, Tobacco, or Drug Use or References
Frequent Intense Realistic Violence

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: i3 or later
    • Graphics: GTX 970 or Radeon 390 or later
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 37 GB available space

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