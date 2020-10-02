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Chinatown Detective Agency: Day One
Become the detective in this free prologue for Chinatown Detective Agency. Amira Darma is new to the PI game, and you’ll need to use real-world detective skills to help her solve cases, manage her agency and unravel a global conspiracy in this globetrotting neo-noir mystery.
All Reviews:
5 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Oct 2, 2020
Developer:
Publisher:
General Interactive Co., WhisperGames
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
German
Simplified Chinese
Title: Chinatown Detective Agency: Day One
Genre: Adventure, Indie, Simulation
Developer: General Interactive Co.
Publisher: General Interactive Co., WhisperGames
Release Date: Oct 2, 2020

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Free
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About This Game

Day One is the prologue for Chinatown Detective Agency, a mystery adventure game inspired by the classic Carmen Sandiego series that will take you across Singapore and the world in hot pursuit of criminals, witnesses and clues:

https://store.steampowered.com/app/1172190/


I remember my first day at INTERPOL like it was yesterday. Now it was just me, my office and my very first case.

You’ll guide new PI Amira Darma through her first day in the detective business, managing your new agency, using real-world research to crack cases, and taking on one of three clients, each with their own story and secrets.



The world is in a state of flux as the global economy nears the nadir of its decade-long collapse. Singapore stands as a last refuge of order but even here the government struggles on the brink of chaos. Private detectives are now the first call for those citizens able to afford a semblance of justice...

Rupert Zhou: The Fixer

Rupert was the go-to man for the city’s elite. Who knew what was hiding behind that implacable expression? One way or another, I was going to find out.

A park, a bench, a midnight rendezvous, Rupert had a flair for the dramatic. But his extensive connections could be useful to Amira...if she can prove herself reliable.


Tiger Lily: The Kingmaker

Well dressed, elegant...a society girl through and through. And that name: Tiger Lily. Delicate and fierce at once. A real enigma.

Tiger Lily knows everyone who’s everyone in Singapore. Strange then that no-one knows her, not even her real name. Someone like that strolls into an agency like Amira’s? Business was already looking up.


Keeran Iyer: The Reformer

He held himself like a schoolboy on the first day of class, honest and respectable. Part of me felt sorry for him: I’d seen what this city could do to men like that.

Keeran is a politician determined to clean up the corruption ravaging the heart of the Lion City. But this strength is also his weakness. Can a man like him survive in a town like this?



In the Lion City your choices matter, and your actions will change the course of Singapore’s future. Even on her first day, Amira will make decisions that could help get the city back on track...or send it spiralling into chaos.

Use your own real-life detective skills to solve the cases, choose a side, and take your first steps towards unravelling a global conspiracy!

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

The game features scenes of moderate violence, blood, the use of tobacco and alcohol, and mild sexual references.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 or better
    • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD 3 GHz or better
    • Memory: 2 MB RAM
    • Graphics: Minimum of 2 GB Video RAM
    • Storage: 2 MB available space
    • Sound Card: Any
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.8 or better
    • Processor: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or better
    • Memory: 2 MB RAM
    • Graphics: Minimum of 2 GB Video RAM
    • Storage: 2 MB available space
    • Sound Card: Any
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system

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