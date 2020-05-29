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CAMEO: CCTV Detective
Play as CCTV Detective Lopez as he solves crimes through the ever faithful lens of a security camera. The crime rate in the small City of ChurchView is rising, and it is up to Lopez to lower it.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
May 29, 2020
Developer:
Publisher:
Wreck Tangle Games
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Title: CAMEO: CCTV Detective
Genre: Action, Indie, Simulation
Developer: Wreck Tangle Games
Publisher: Wreck Tangle Games
Release Date: May 29, 2020

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CAMEO: CCTV Detective - Original Video Game Soundtrack
 

About This Game



Play as CCTV Detective Lopez as he solves crimes through the ever faithful lens of a security camera. The crime rate in the small City of ChurchView is rising, and it is up to Lopez to lower it.

Head to the crime scenes to find cameras and clues in the area that may help solve the crimes, then it's back to the office to crawl through the footage until you've found your culprit.



While gameplay is predominantly set in front of Detective Lopez’s computer, where you can find his emails, the C.A.M.E.O Software (Camera Application for Monitoring Evaluation and Observation), video games and a working internet browser and webcam, the rest of the game puts you on foot at the crime scenes where you must search for cameras and clues that can be used in the investigation.

In the fictional city of ChurchView, locations include gas stations, car parks, stores and motels, while crimes can include Robbery, Arson, Hold Ups and even Murder - Can you solve them all?


Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Contains bloody crime scenes, scenes of lite violence and crime.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7, 8, 10
    • Processor: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
    • Graphics: nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 5 MB available space
There are no reviews for this product

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