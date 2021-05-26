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Siebenstreich's Nerdventure
RPG group looking for hero to save Mirrormore realm. Benefits of the job include reasonable work hours, your own towel and a moderate chance of resurrection in the event of your untimely demise. Sign up in this totally awesome indie adventure made with retro-love & free-range pixels.
All Reviews:
3 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 26, 2021
Developer:
Publisher:
Golden Orb
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
German
Includes 15 Steam Achievements
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all 15
Title: Siebenstreich's Nerdventure
Genre: Adventure, Indie
Developer: Golden Orb
Publisher: Golden Orb
Release Date: May 26, 2021

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$14.99
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About This Game


A hand-drawn nerdventure made with lots of retro-love - and some fairy dust.

Interested in the open hero position? Great! That completes the party for a nice game of D&D (“Dice & Doom”, that is):





Siebenstreich’s Nerdventure is an upbeat 2D adventure game, pioneering the fantastic genre of pop culture fairytales. Look forward to witty dialog, puzzling puzzles (yep, sorry, pun intended), an amazing soundtrack as well as lovingly hand-drawn artwork and animations.



While your party of unlikely heroes sets out to rescue a realm in distress, you’ll take cooking lessons with Mr. & Mr. Giant, outsmart a gang of flies and prove yourself in the improvised game shows hosted by the guerilla unicorn Sylvester Stallione. Among other things. And, rumor has it, the fabled throne Up'Zhykling might be up for grabs as well. Give a green thumbs up and save Mirrormore!



Siebenstreich’s Nerdventure...

  • ...is a beautiful, hand-drawn indie adventure
  • ...boasts lovingly hand-crafted dialogs
  • ...presents a charming set of unconventional characters
  • ...includes 14 songs composed exclusively for this game
  • ...offers a seamlessly integrated help system
  • ...is completely playable via gamepad
  • ... also fully supports mouse controls, if you prefer the traditional point-and-click style
  • ...contains only fair puzzles (according to our vegan carnivorous plant)
  • ...ingeniously wraps the joy of a harmonious (*cough*) pen & paper game night into a digital adventure
  • ...is probably the first game to feature a truly adorable, vegan carnivorous plant

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Pentium 2.4 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible sound card
    Recommended:
    • OS: Windows 10 (64-bit)
    • Processor: Intel Core i5 2.4 GHz or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Dedicated video card with 1GB VRAM or more
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX compatible sound card

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