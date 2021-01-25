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Woodsalt
"Woodsalt" is an adventure game set on the planet of Nu-Terra, 1000 years after Earth was evacuated during chaotic natural disasters and an attack by giant creatures.
All Reviews:
1 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jan 25, 2021
Developer:
Publisher:
Team Woodsalt
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 1 Steam Achievements
Title: Woodsalt
Genre: Adventure, Casual, Indie, RPG
Developer: Team Woodsalt
Publisher: Team Woodsalt
Release Date: Jan 25, 2021

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$24.99
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About This Game

"Woodsalt" is an adventure game set on the planet of Nu-Terra, 1000 years after Earth was evacuated during chaotic natural disasters and an attack by giant creatures.

You control Emcy, an Earth born man who is awaken from stasis into a new city in a bubble as they wait for a signal to return back home, but not everybody is as eager to return as thought.

A civil unrest grows in the city with a conspiracy to keep humanity from leaving, all the while Emcy is plagued by visions and messages from an unknown voice that nobody else can see or hear.

Multiple endings, numerous side-plots with their own branching storylines that can affect the main plot and hidden secret endings to discover.

Guide Emcy though conversation trees and free roam, explore the city and speak with the inhabitants to discover the secrets behind what happened on Earth, what lead to their arrival on this new planet and the mystery of the strange watcher who has an unknown but keen interest in Emcy and his journey.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Occasional bloody violence

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Core i3
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
    • Storage: 5 GB available space
    Minimum:
    • OS: iOS 9.0 or higher
    • Processor: Core i3
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
    • Storage: 5 GB available space

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