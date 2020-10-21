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LOVE - A Puzzle Box Filled with Stories
Every life has a story. Every story has regret. But what if you could change the past? LOVE is a puzzle game about finding the things we’ve lost in ourselves and the people who help us find them.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Oct 21, 2020
Developer:
Publisher:
Rocketship Park
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: LOVE - A Puzzle Box Filled with Stories
Genre: Indie
Developer: Rocketship Park
Publisher: Rocketship Park
Release Date: Oct 21, 2020

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-10%
$19.99
$17.99
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About This Game

Through interactions in both the past and present, get to know the people that live in your apartment building and the moments that define their lives -- and then change them.

  • EXPLORE the tenement building and meet the inhabitants that reside within
  • LEARN the stories of the past that continue to impact your neighbors in the present
  • ROTATE apartments to move them back and forth through time to solve puzzles
  • MAKE changes that help your friends resolve their pasts and live their best lives

LOVE is an experiment in storytelling that combines the rich experience of a diorama with puzzles inspired by point-and-click adventures. LOVE creates opportunities for empathy and reflection, as well as moments of classic head-scratching puzzle goodness.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7 (64-Bit) SP1+
    • Processor: i3
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: Integrated
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: i5+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GTX 960+
    • Storage: 2 GB available space
    Minimum:
    • OS: Mac OS X 10.7+
    • Processor: 1.4ghz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: OpenGL 2.0+ compatible card
    • Storage: 500 MB available space
    • Sound Card: OpenAL compatible sound card

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