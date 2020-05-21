About This Game

is a free playable demo of, the second chapter in the exciting graphic adventure seriesIn, Nairi continues on a perilous quest to save her family.As she and her companions try to overcome the many dangers of the corrupt city of Shirin, an apocalyptic prophecy threatens to devour everything...This free version contains around 20 minutes of gameplay and sets the scene for what will be an exciting second chapter!If you’ve not yet exploredit’s available right now!