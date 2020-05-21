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All Games > Adventure Games > Hound Picked Games Franchise > NAIRI: Rising Tide - Prologue
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NAIRI: Rising Tide - Prologue
The story continues in the highly anticipated second chapter of NAIRI. In this graphic adventure, Nairi pushes onward on a perilous quest to save her family. This prologue is a playable demo that gives a sneak peek of things to come in Rising Tide!
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
May 21, 2020
Developer:
Publisher:
Hound Picked Games
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Japanese
Title: NAIRI: Rising Tide - Prologue
Genre: Adventure, Casual, Free to Play, Indie
Developer: HomeBearStudio
Publisher: Hound Picked Games
Franchise: Hound Picked Games
Release Date: May 21, 2020

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https://store.steampowered.com/app/1225200/NAIRI_Rising_Tide/

About This Game

NAIRI: Rising Tide - Prologue is a free playable demo of NAIRI: Rising Tide, the second chapter in the exciting graphic adventure series NAIRI.



In NAIRI: Rising Tide, Nairi continues on a perilous quest to save her family.
As she and her companions try to overcome the many dangers of the corrupt city of Shirin, an apocalyptic prophecy threatens to devour everything...

This free version contains around 20 minutes of gameplay and sets the scene for what will be an exciting second chapter!

If you’ve not yet explored NAIRI: Tower of Shirin it’s available right now!



https://store.steampowered.com/app/802450/NAIRI_Tower_of_Shirin/



System Requirements

    Minimum:
    • OS: 7
    • Processor: 2 GHz
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Intel HD 3000
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: Any
    • Additional Notes: Display resolution of 1280 x 720 or higher
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