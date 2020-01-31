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The Spirits of Kelley Family
What the hell has happened to the Kelley family?? The Spirits of Kelley Family is an amazing hand-drawn point&click adventure game!
All Reviews:
5 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Jan 31, 2020
Developer:
Publisher:
BuildersLabs
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Italian
Title: The Spirits of Kelley Family
Genre: Adventure, Casual
Developer: MoonMonky, BuildersLabs
Publisher: BuildersLabs
Release Date: Jan 31, 2020

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$2.99
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Reviews

“The Spirits of the Kelley Family is the first project of an Italian design team and for this we felt compelled to give it a voice. MoonMonkey's point-and-click adventure manages to present itself worthy, thanks mainly to an interesting graphic style and a plot that at the end veers sharply towards an unexpected epilogue. A pleasant pastime with limited longevity. Especially aimed at lovers of the point and click genre.”
6 – SpazioGames

About This Game

What the hell has happened to the Kelley family??



The Spirits of Kelley Family is an amazing point&click adventure game! It's entirely hand-drawn!
The game is full of hidden objects to be discovered, innovative puzzles and
a plot full of mysteries!



Alvin Kelley has just moved with his family into an old mansion.
Here Alvin will enjoy a well-deserved retirement playing with alchemy, an old passion sidelined for too long.



And then there's Jimi, the little Alvin son. He's curious as much as his father!
It's so nice to play with father's potions!



However, the tranquility of the family will be disturbed by an old acquaintance returned to visit him...
And you are here to... Save them of course!



*** Features ***

◆ Intricate puzzles and exciting mini-games to solve!
◆ Fantastic hand-drawn environments!
◆ A lot of items to find!
◆ Plot articulated and exciting!
◆ The Spirits of Kelley Family is translated in Italian and in English

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: Intel Core i3
    • Memory: 4 GB RAM
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10 64-bit
    • Processor: Intel Core i5
    • Memory: 8 GB RAM
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 4 GB available space
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: MacOS Yosemite
    • Processor: Intel Core i3
    • Memory: 4 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: MacOS 10.15 Sierra
    • Processor: Intel Core i5
    • Memory: 8 GB RAM
    • Storage: 4 GB available space

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