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Wooden Nickel
Step inside the curiosities of an Old West newspaper to explore a frontier town. Meet the locals, wander the desert, make choices that shape each morning's paper in a growing spread of possibilities.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
1895
Developer:
Publisher:
Brain&Brain
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Wooden Nickel
Genre: Adventure, Indie, RPG
Developer: Brain&Brain
Publisher: Brain&Brain
Release Date: 1895

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 1895

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Reviews

“…Developers Brain&Brain exhibited a talent for narrative innovation and visual minimalism that has extended to their latest effort, Wooden Nickel.”
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About This Game

From the creators of Burly Men at Sea, Wooden Nickel is a frontier adventure set in the great, remorseless Old West. As a stranger drifting through, you find yourself unexpectedly drawn into the curiosities of a small town newspaper.

Gameplay


In order to explore, you’ll navigate via a dynamically built daily newspaper. This means the newspaper you pick up on Day 2 reflects how you chose to play Day 1: who you met, what actions you took, and when you took them. Your Day 2 experience goes on to shape Day 3’s paper, and so on, in a growing spread of possibilities.

  • Embrace curiosity. Step inside the articles and advertisements of a colorful Old West newspaper that responds to your part in its story.
  • Make connections. Uncover an increasingly interconnected set of mysteries, absurdities, and unexpected friendships—or hostilities.
  • Come back soon. Your train south arrives in one week, leaving you to wonder what untrod paths lie still behind in this land of dust and ambition.

Background


Wooden Nickel is the third game from married duo Brain&Brain, best known for folktale adventure Burly Men at Sea.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 SP1+
    • Processor: SSE2 instruction set support
    • Memory: 4 GB RAM
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 200 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: macOS 10.12+
    • Memory: 4 GB RAM
    • Storage: 200 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
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What Curators Say

5 Curators have reviewed this product. Click here to see them.
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