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Kamile: The Fall
KAMILE is an interactive VR experience set in 2084. You are Kamile. Your husband is a genius scientist responsible for a huge breakthrough in AI development. When work-related incident turns into family drama you’ll be forced to fight and flight to protect your son and his secrets.
All Reviews:
Mostly Positive (16) - 75% of the 16 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Mar 16, 2020
Developer:
Publisher:
Gluk Media, UPĖ Media
Popular user-defined tags for this product:
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Windows Mixed Reality
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Standing
Room-Scale
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: Kamile: The Fall
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Bartosh Polonski
Publisher: Gluk Media, UPĖ Media
Release Date: Mar 16, 2020

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Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.
VR Only

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$4.99
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About This Game

Set in 2084, Kamile VR will explore family aspirations to live a fulfilling life, while facing the
reality of constant work and slavery for digital economics. At the time, the job market is already
dominated by AI. To make a living, people are forced to lend their brainpower for Neural Mining processes and further empower AI capabilities. You’ll assume the role of Kamile, wife of a genius scientist looking to develop a new generation of AI. When work-related tragic incident turns into family drama, Kamile is forced to fight and flight in order to protect her son and his secrets. Her story will be told and relived in several narrated VR chapters. The game is being developed by a coalition of independent video game and film industry professionals.

# Before you buy:


+ This this is a pilot episode. Runtime: 15-30 minutes (depends on your curiosity)
+ This is a VR-only experience in 6DoF
+ It is in English only.
+ It's an interactive narrative experience rather than a classical VR game
+ By paying for `Kamile: The Fall` you support the development of narrative-based VR. We want to contribute to the genre.

# After you buy:


+ Give us your honest feedback about what would you like to be improved
+ Request new features

The project is co-financed by the Lithuanian Film Centre.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel Core i3-8100
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce GTX 970 or equivalent
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5-4590 or equivalent
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GeForce GTX 1070 or equivalent
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 4 GB available space

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