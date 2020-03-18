What the developers have to say:

Why Early Access?

Approximately how long will this game be in Early Access?

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

What is the current state of the Early Access version?

Abandoned location in the Asteroid FA-17



Unique creatures and bosses



NPCs which can craft new weapons, upgrade the skills and tell the story



Eleven upgradable skills



Dozens of resources which can be gathered



Eight retro color modes: True Color, three monochrome modes, 16-color mode (DOS / Mac), 2-bit and Game Boy mode.



Internal console with two mini-games

Will the game be priced differently during and after Early Access?

How are you planning on involving the Community in your development process?

“My main goal of launching the game in Early Access is to communicate with you to improve the game. Your feedback is the key thing that helps me make the coolest game in retro style, which is stylized as a text mode, but at the same time has a smooth gaming experience.”“My plan is to release a new location for the game every month or two (depending on location size). So, the final release can be expected in the middle of this year.”“I plan to add several locations such as "Big Transport Ship", "Hummingbird Planet", "Space Anomaly", "Comet" and several more. Also, I plan to make it possible to move from one location to another on spacecraft.”“A lot of features already implemented in the current version of ASCIIDENT. Among them:I will continue to make improvements to the game and add new content until the release of the full version of ASCIIDENT.”“I plan to gradually raise the price as we ship new content and features.”“Improving the communication between you and me, as a developer, is the main task of launching on Warly Access. At the moment, the game has a group on Facebook and Twitter. I carefully listen to all comments, suggestions and error messages.”