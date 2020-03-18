Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Indie Games > ASCIIDENT
Community Hub
ASCIIDENT
ASCIIDENT is an open-world sci-fi game with a design completely made by text characters
All Reviews:
Positive (18) - 88% of the 18 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Mar 18, 2020
Developer:
Publisher:
Black Maple Games
Tags
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as ignored

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign In or Open in Steam
Features
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Russian

Early Access Game

Get instant access and start playing; get involved with this game as it develops.

Note: This Early Access game is not complete and may or may not change further. If you are not excited to play this game in its current state, then you should wait to see if the game progresses further in development. Learn more

What the developers have to say:

Why Early Access?

“My main goal of launching the game in Early Access is to communicate with you to improve the game. Your feedback is the key thing that helps me make the coolest game in retro style, which is stylized as a text mode, but at the same time has a smooth gaming experience.”

Approximately how long will this game be in Early Access?

“My plan is to release a new location for the game every month or two (depending on location size). So, the final release can be expected in the middle of this year.”

How is the full version planned to differ from the Early Access version?

“I plan to add several locations such as "Big Transport Ship", "Hummingbird Planet", "Space Anomaly", "Comet" and several more. Also, I plan to make it possible to move from one location to another on spacecraft.”

What is the current state of the Early Access version?

“A lot of features already implemented in the current version of ASCIIDENT. Among them:

  • Abandoned location in the Asteroid FA-17
  • Unique creatures and bosses
  • NPCs which can craft new weapons, upgrade the skills and tell the story
  • Eleven upgradable skills
  • Dozens of resources which can be gathered
  • Eight retro color modes: True Color, three monochrome modes, 16-color mode (DOS / Mac), 2-bit and Game Boy mode.
  • Internal console with two mini-games

I will continue to make improvements to the game and add new content until the release of the full version of ASCIIDENT.”

Will the game be priced differently during and after Early Access?

“I plan to gradually raise the price as we ship new content and features.”

How are you planning on involving the Community in your development process?

“Improving the communication between you and me, as a developer, is the main task of launching on Warly Access. At the moment, the game has a group on Facebook and Twitter. I carefully listen to all comments, suggestions and error messages.”
Read more
 
See all discussions

Report bugs and leave feedback for this game on the discussion boards

About This Game

STORY

The story of the game is based on sci-fi novel "Frango Anomaly". The hero is a human clone who escaped from space pirates. The first location is asteroid FA-17, colonized a couple of millennia ago. The mining of crystals is still ongoing, but... right now crystals are dropping in price. If it weren't for the convenient location for the transshipment base, the asteroid would have been abandoned long ago. However, entire areas of the asteroid have already been abandoned. Life here moves at its own pace and by its own rules.


STYLE

Absolutely all the graphics in the game are made using the characters that could be typed on the keyboard. To be more precise, the characters from the ASCII table from the 32nd to the 126th character are used.

The texts in the game are localized in several languages and may contain characters, not from the authentic range. However, these characters are not involved in the design. Graphics are ASCII only.

LOCATIONS

The location "Asteroid FA-17", in which the spaceport is located, is currently under development. It will be possible to move to neighboring planets and stations from the spaceport. You can move to another location at any time if you will have the necessary resources and skills.

BOSSES AND NPC

The game has a large number of neutral and hostile creatures. Neutral characters can provide information, upgrade skills, and craft items.
Caution, some neutral characters can become hostile.

SKILLS

One of the advantages of clones is that they can be trained in various skills almost instantly. This requires a neuroprogrammer. This is a device that can change the structure of brain neurons. Also, a person or other creature with the appropriate skill is needed. In the current version of the game, the following skills are available:
  • Life force
  • Inventory space
  • Radiation resistance
  • Holding breath
  • Melee weaponry
  • Thrown weaponry
  • Plasma weaponry
  • Piloting
  • Hyperspace
  • Navigation
  • Hand-to-hand combat

BUILT-IN GAMES

The game world contains computer terminals with built-in games. Each game can bring the player an in-game currency.


COLOR MODES AND FONT

You can choose one of eight retro color modes in the game options: True Color, three monochrome modes, 16-color mode (DOS / Mac), 2-bit and Game Boy mode.

Also LED font mode is available in options. In this mode, each pixel of each character is separated from neighboring ones.

CURRENT STATE OF THE PROJECT

This is the current state of the game, which I update often. Added a new item / resource - updated. A new boss appeared in a new location - updated. New music, new game modes, etc. About two hours of gameplay are available in the location "Asteroid FA-17" now.


System Requirements

    Minimum:
    • OS: Vista, 7, 8, 10
    • Processor: 1.6 GHz
    • Memory: 256 MB RAM
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 60 MB available space

Customer reviews

Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Playtime
Brought to you by Steam Labs
Filter reviews by the user's playtime when the review was written:


No minimum to No maximum
Display As:
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Excluding Off-topic Review Activity
Playtime:
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...