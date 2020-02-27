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Cat and Ghostly Road
Cat and Ghostly Road is an atmospheric point-and-click quest in which you play as a white cat. You have to go on a dangerous journey to the world of ghosts and demons. Not all things are what they seems.
All Reviews:
Positive (12) - 91% of the 12 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Feb 27, 2020
Developer:
BOV
Publisher:
BOV
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Russian
Simplified Chinese
Includes 23 Steam Achievements
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all 23
Title: Cat and Ghostly Road
Genre: Adventure, Indie
Developer: BOV
Publisher: BOV
Release Date: Feb 27, 2020

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-20%
$6.99
$5.59
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About This Game

Cat and Ghostly Road is an atmospheric point-and-click quest in which you play as a white cat.

Once the painter saved the cat, and they began to live together. But one day a misfortune happened to the man.

You need to help the man and save him from death. To do this, you have to go on a dangerous journey to the world of ghosts and demons.

Not all things are what they seems: in order to see their true form, you have a special vision.

System Requirements

Windows
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • OS: 7
    • Processor: Intel i3
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GeForce 500 series or better
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: 7, 8, 10
    • Processor: Intel i3
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: GeForce 500 series or better
    • Storage: 2 GB available space
    Minimum:
    • OS: Ubuntu 14.04
    • Processor: Intel i3
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GeForce 500 series or better
    • Storage: 2 GB available space
    Recommended:
    • OS: Ubuntu 16.04
    • Processor: Intel i3
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: GeForce 500 series or better
    • Storage: 2 GB available space

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