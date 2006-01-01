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The Gateway Trilogy
Gateway is an adventure game series set in a mostly empty black void. The Gateway Trilogy includes remastered versions of the first two games – plus a never-before-seen third installment.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Q1 2020
Developer:
Publisher:
The Sleeping Machine
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Title: The Gateway Trilogy
Genre: Adventure, Casual, Indie
Developer: Cockroach Inc.
Publisher: The Sleeping Machine
Release Date: Q1 2020

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Q1 2020

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The Gateway Trilogy - Soundtrack
 

About This Game

Gateway is an award-winning minimalist adventure game series set in a mostly empty black void. The Gateway Trilogy includes remastered versions of the first two games – plus a never-before-seen third installment.

Gateway

The Gateway games have a deceptively simple premise: guide a character through a series of rooms, solve puzzles in order to progress.

Gateway I & II

Gateway I & II were originally released as freeware back in 2006 and 2007. For the trilogy edition they have been completely remastered with enhancements to sound, gameplay and visuals – along with the addition of a never-before-seen third installment.

If you've never played the previous Gateway games, this is by far the best way to experience them. If you've already played them, don't miss the chance to experience them again in this spruced up and expanded package.

Gateway III

Gateway III – the lengthiest installment in the series by far – is a completely new addition that loosely builds upon the previous games in surprising and discomforting ways.

Key Features

  • Trilogy: Enjoy an entirely new part of the quietly unsettling Gateway series
  • Remastered: Appreciate the reworked music, gameplay and visuals
  • Story: Experience strange and ambiguous stories
  • Puzzles: Solve tricky puzzles in an abstract minimalist void
  • Commentary: Listen to the creator outline the choices behind the game's design

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows XP or later
    • Processor: 1.8 GHz processor
    • Memory: 1 GB RAM
    • Storage: 500 MB available space
    • Additional Notes: Mouse recommended
    Minimum:
    • OS: OSX Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3
    • Processor: 1.8 GHz processor
    • Memory: 1 GB RAM
    • Storage: 500 MB available space
    • Additional Notes: Mouse recommended
There are no reviews for this product

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