About This Game FLY THE WORLDS FASTEST DRONES

Home to the fastest drones on the planet, the Drone Racing League is proud to offer players the most electrifying FPV drone racing experience ever: the DRL Simulator!



RACE KILLER TRACKS

Race on supercharged tracks, designed by the pros, for the pros, and master the skills that could take you to the big leagues! That's right! The best DRL Simulator pilots compete for a chance to take on and stun real world champions, in real life Drone Racing League events!



FEATURES

• Customize and optimize your drones in the garage

• Real-time multiplayer

• Freestyle mode

• Race real-life DRL courses based on current and previous seasons

• Learn new skills and practice them using the training mode

• Explore original maps

• Compare your times against your rivals on our leaderboards

• Face your opponent's ghost drones

• Watch your performance with our advanced replay system



Do you have what it takes? There's only one way to find out...