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The Drone Racing League Simulator
The DRL Simulator is the premier FPV racing game and simulator. The DRL Sim offers a robust, evolving feature set, including high-intensity drone racing. It packs tracks that DRL's real world pilots compete on, with more added every season. And, it's the only place to fly DRL's exclusive drone, the Racer3!
All Reviews:
Mixed (77) - 53% of the 77 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jun 16, 2017
Developer:
Publisher:
The Drone Racing League
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Title: The Drone Racing League Simulator
Genre: Action, Racing, Simulation, Sports
Developer: The Drone Racing League
Publisher: The Drone Racing League
Release Date: Jun 16, 2017

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Recent updates View all (29)

July 10

DRL SIM 2.3 Release Announcement


Hello Pilots,

We’ve got a huge update that we can't wait to show you. The team has been hard at work on some new features that we think you’re going to really enjoy. Here’s what you can expect from DRL Simulator 2.3:

Map Editor
We are pleased to release our Map Maker and excited to see what kind of maps you all make.
  • 200+ Assets/Objects to Create Race Tracks and Freestyle Playgrounds.
    • Many existing DRL gates, MultiGP Gates, traditional gates, Set props from the IRL DRL Season. Trains, Cars, Planes, too many to list off here.

  • A Brand New Scene/Environment - The Field!
    • A beautiful meadow surrounded by mountains, the perfect patch of grass to begin creating your own tracks.
    • Thousands of Cubic Feet/KM of building Space
    • Choose the time of day. Race in the Sunny daylight or create your Neon paradise under the Night setting.

  • Professional Workflow
    • Move / Rotate / Scale objects by Mouse, Keyboard, or Properties Panel
    • Precise control via Properties Panel, down to the very decimal
    • Auto Save
    • Access control (Public shareable maps listed under the Community Maps Card or Private maps)

  • Support for Metric and Imperial units of measurement

  • Layout Tools for object grouping
    • Align
    • Distribute
    • Orient

  • Race Layout Tools
    • Create Gates and Race Logic
    • Simple and Efficient Graph Flow (Just like Connect-The-Dots!)
    • Lap Support

  • Play Mode
    • Test your maps in the Editor
    • Freestyle and Race modes supported

  • Easy Storage
    • Maps are kept in our database so no extra storage space needed

  • Custom Map Cards/Thumbnails
    • Line up the perfect screenshot for your map card

  • Metrics and Rulers
    • Move objects with millimeter (0.039 inch) precision
    • Rotate down to the degree
    • Grid helper overlay
    • Rulers and Measurements between objects

  • Customize your Assets
    • Gates, Cones, Neon tubes and other assets in the Map Editor have additional color selectors, making color selection a breeze!

  • Navigation
    • Fly the camera with 6 degrees of freedom
    • Orbit around Objects
    • Instant move to selected Object
    • Pan across the screen

  • Environment
    • Change the lighting in our all new The Field map
    • Choose from Sunny, Night, Cloudy, and others

  • Performance
    • Keep track of Object and Triangle count for optimum performance
    • Enable or Disable Static Objects in the Map for better performance and a cleaner Map

  • Intuitive
    • Helpful tooltips and Hotkey Hints to assist new users
    • Video tutorials coming soon!
Community Maps
Take the map you just made and share it with the world. Our new Community Maps browser may just help you find your new favorite map.
You can:
  • Manage your Maps
  • See the Top Rated or Most Voted maps by the community
  • Copy Maps you like and tweak them as you see fit
  • Check the Leaderboards on Public Maps
  • Fly in dedicated areas for MultiGP Maps, All UTTs included, with many additions including the Regional Qualifiers and Finals from various years coming soon...
Unfortunately, due to the scale and complexity of this update on our servers, our leaderboards will be reset.

Community Drones
Share your drones with the community is now easier with our new Community Drones page. Drones can be set to Public or Private visibility in our Make Drones menu, just under where you name it. Just like our Community Maps, you can rate and copy drones from the Community Drones menu and further tweak them.

Community Tunes are going away, Custom Physics will now be saved to the drone itself. Custom Drones will be labeled accordingly.

Garage
  • Added 4 additional Motors and 9 new Props
UI Updates
  • Main Menu updates
  • Quality Settings Tweaks
Bug Fixes
  • Controller Setup Tweaks and improvements to Advanced Controller Setup
  • Fixed issues for some users using Windows 10 Educational Edition
  • Various other fixes with Crashes and Freezes
As always, we are constantly trying to improve the Sim and make it the best experience it can be. If you find any bugs or have any questions about features, please let us know in the Discussion section of our Community Hub here on steam or submit a ticket to our Help Desk.

Thank you so much for your continued support of our game!
-DRL Simulator Team
3 comments Read more

June 1

DRL SIM 2.2 Release Announcement


Hello Pilots,
We’ve got a new update for you all that improves upon a few of the things we introduced in the last update. Here’s what you can expect from DRL Simulator Version 2.2

Changing Drones:

We’ve made it easier to change drones during any of our events or activities. You can now change your drone directly through the pause menu without having to go back to the map screen. Be aware that this will restart your current race and change the race class accordingly.

Physics Dashboard Improvements:

In addition to some overall tweaking, we have enabled the Physics Dashboard to be accessed from any mode in the game. Players can set and save physics properties for their custom drones on the fly. Please note that race times with your own physics will be marked different from default physics times in order to keep things fair.

Here’s how it works:
  • In race or freestyle you must open the Physics Dashboard from the pause menu at which point your run will be tagged as a ‘Custom Physics’ run until you hit a loading screen and it resets, unless you have a ‘Tuned’ drone but we’ll get to that later.

  • Hitting the ‘P’ key now will bring up the dashboard like in the ‘Physics’ level.

  • In the Physics Dashboard you can ‘Save’ your current settings you have set to your drone that you are using, the drone then becomes ‘Tuned’. Hitting ‘Clear’ will reset your drone back to default settings. Selecting ‘New’ at the top will save your drone as a community drone, more on that in future updates.

  • DRL Leaders leaderboard is for stock parts on a default tuned DRL Racer3. Don’t worry, you can still go nuts with the cosmetics and still be official.
If you have any other questions, please leave them in the comments below.

Bugs and Performance:

We’re hard at work improving the overall experience of the game, we’ve focused this update on improving our quality settings and performance of the game along with general bug fixes. If you’re having any trouble with the SIM or just want to know more, please see our helpdesk


Thanks everyone!

-DRL Simulator Team
2 comments Read more

About This Game

FLY THE WORLDS FASTEST DRONES
Home to the fastest drones on the planet, the Drone Racing League is proud to offer players the most electrifying FPV drone racing experience ever: the DRL Simulator!

RACE KILLER TRACKS
Race on supercharged tracks, designed by the pros, for the pros, and master the skills that could take you to the big leagues! That's right! The best DRL Simulator pilots compete for a chance to take on and stun real world champions, in real life Drone Racing League events!

FEATURES
• Customize and optimize your drones in the garage
• Real-time multiplayer
• Freestyle mode
• Race real-life DRL courses based on current and previous seasons
• Learn new skills and practice them using the training mode
• Explore original maps
• Compare your times against your rivals on our leaderboards
• Face your opponent's ghost drones
• Watch your performance with our advanced replay system

Do you have what it takes? There's only one way to find out...

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 8x64 or greater
    • Processor: Intel Core i5-4460 (2.70 GHz) or better
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) or better
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 4 GB available space
    • Additional Notes: For best experience a controller or radio controller are needed. Specs can change over time and with optimizations.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10x64 or greater
    • Network: Broadband Internet connection
    • Additional Notes: For best experience a controller or radio controller are needed. Specs can change over time and with optimizations.
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: MacOS Sierra version 10.12 or newer
    • Processor: 3.7 GHz or faster
    • Memory: 12 GB RAM
    • Graphics: 2x2048MB VRAM
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 5 GB available space
    • Additional Notes: For best experience a controller or radio controller are needed. Specs can change over time and with optimizations.
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: MacOS Sierra version 10.12 or newer
    • Network: Broadband Internet connection
    • Additional Notes: For best experience a controller or radio controller are needed. Specs can change over time and with optimizations.
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