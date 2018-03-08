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All Games > Action Games > Warhammer Franchise > Warhammer: Vermintide 2
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Warhammer: Vermintide 2
The critically acclaimed Vermintide 2 is a visually stunning and groundbreaking melee action game pushing the boundaries of the first person co-op genre. Join the fight now!
Recent Reviews:
Very Positive (1,566) - 86% of the 1,566 user reviews in the last 30 days are positive.
All Reviews:
Very Positive (91,332) - 83% of the 91,332 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Mar 8, 2018
Developer:
Publisher:
Fatshark
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Reviews

“Vermintide 2's combat and level design are so feverishly fun”
8/10 – PC Gamer

“A highly accomplished sequel that innovates without losing sight of what made the first one great.”
Recommended – Eurogamer

“Vermintide 2 Is The Best Four-Player Co-op Since Left 4 Dead”
Kotaku

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About This Game


Warhammer: Vermintide 2 is a 4-player co-op action game set in the Warhammer Fantasy Battles world. Sequel to the critically acclaimed Vermintide, Vermintide 2 is the latest installment in a franchise best known for its intense and bloody first-person melee combat.

Our five heroes have returned to take on an even greater threat than before – the combined forces of a ruinous Chaos army and the swarming Skaven horde. The only thing standing between utter defeat and victory is you and your allies. If you fall - so too will the Empire.



  • Fight through endless hordes of enemies together with up to 3 friends in this visceral co-op action experience
  • Choose between 5 different characters, each with 3 branching careers to master
  • Evolve your skill and climb the difficulty ladders, from Recruit, Veteran, Champion to Legend
  • Customize your own unique style of play with 15 different talent trees and 50+ Weapon Types
  • Explore the war-ravaged lands of a dying world with a wide range of stunning levels to experience

NOTE: When purchasing Warhammer: Vermintide 2 you will receive 750 Shillings (in-game currency) to spend in the in-game store.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Frequent Violence or Gore, General Mature Content

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) or 64-bit Windows 10
    • Processor: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz
    • Memory: 6 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870
    • DirectX: Version 11
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 105 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit Windows 10
    • Processor: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4 GHz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970/1060 or ATI Radeon R9 series
    • DirectX: Version 12
    • Network: Broadband Internet connection
    • Storage: 105 GB available space
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What Curators Say

655 Curators have reviewed this product. Click here to see them.

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