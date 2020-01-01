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Syberia: The World Before
Embark on a journey across continents and through time, as you piece together the puzzle of a life.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Coming 2021
Developer:
Publisher:
Microids
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
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German
Spanish - Spain
Title: Syberia: The World Before
Genre: Adventure
Developer: Koalabs, Microids
Publisher: Microids
Franchise: Syberia
Release Date: Coming 2021

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: Coming 2021

Content For This GameBrowse all (1)

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Syberia: the World Before - Pre-Purchase Bonus
 

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https://store.steampowered.com/app/1421230/Syberia_The_World_Before__Prologue/

About This Game

Vaghen, 1937: Dana Roze is a 17-year-old girl, who is beginning a brilliant career as a pianist. However, shadows begin to appear over her future as the fascist threat of the Brown Shadow hangs over Europe, at the dawn of the Second World War.

Taiga, 2004: Kate Walker survives as best she can in the salt mine where she has been imprisoned, when a tragic event propels her into a new adventure in search of her identity.

  • Set off on an adventure across continents and through time. Play as both Kate Walker and Dana Roze as you get to the bottom of mysteries that have remained buried for too long.



  • Explore the fantastic and poetic world of Benoît Sokal, with its breathtaking sceneries and iconic characters.



  • Solve complicated puzzles and riddles in keeping with the tradition of the saga.



  • Discover a rich and captivating story with unprecedented stakes and gripping dialogue.



  • Allow yourself to be transported by the symphonic soundtrack composed by Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: physical violence.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 or higher
    • Processor: i5 6600
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Nvidia GTX 750 Ti or Amd radeon HD 7850 / R7 260X
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 13 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: i7 8700 or higher
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: Nvidia RTX 1060 or Amd R9 390X / Fury X
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 13 GB available space
    • Additional Notes: SSD recommanded
There are no reviews for this product

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