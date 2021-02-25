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Tiny Room Stories: Town Mystery
Everybody are missing in a town. Find the answers of town mystery in a point and click adventure game with escape the room...
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Feb 25, 2021
Developer:
Publisher:
Kiary Games
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Title: Tiny Room Stories: Town Mystery
Genre: Adventure, Indie
Developer: Kiary Games
Publisher: Kiary Games
Release Date: Feb 25, 2021

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$9.99
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About This Game


You are a private detective.
After receiving a letter from your father, asking for help, you go to the small town of Redcliff.
The city is completely empty. Where have all the inhabitants gone? What happened to your father?
This is what you have to find out. Explore the city, find clues, solve puzzles, open locks to advance your investigation.
The game is a mixture of escape the room and classic quests.

Features

  • Fully 3D levels that can and should be rotated to inspect them from another angle.
  • Variety of locations from the usual residential building to the ancient catacombs.
  • Interactive world
  • Many puzzles
  • Detective story, with unexpected plot twists.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 or +
    • Processor: Intel i3 2.0 GHz
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: 1GB Shader Model 3.0 Compatible (DirectX 9.0c)
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 650 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Memory: 4 GB RAM
    • Storage: 650 MB available space

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