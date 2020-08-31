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Greyhat - A Digital Detective Adventure
How far would you go to save your daughter? As an infamous hacker-for-hire you have the skills to steal almost any secret. But when your daughter is taken, will you be able to use these skills to uncover a dark conspiracy that goes further than you could ever imagine?
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
Aug 31, 2020
Developer:
Publisher:
Limited Games
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Title: Greyhat - A Digital Detective Adventure
Genre: Adventure, Casual, Indie, Simulation
Developer: Limited Games
Publisher: Limited Games
Release Date: Aug 31, 2020

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Greyhat - Demo
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$11.99
$10.19
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Reviews

“Definitely worth a purchase if you like a thriller, a good puzzle, or if you just want to escape the world for a while to a place where you can control almost anything.”
8/10 – GameByte

“GREYHAT is much more than initially meets the eye with its compelling narrative and satisfying puzzles”
Indie Hive

About This Game


In GREYHAT, you play as yourself, an infamous hacker-for-hire with skills and abilities that allow you to infiltrate any computer. One day, you complete a job only to discover that you have crossed some very powerful people, and in their revenge your daughter is taken.

To right this wrong you must hack into other people's computers, look through their files, read their emails, mess with their software, and find clues that may lead you closer to bringing your daughter home.



In GREYHAT, you will:
  • Steal from a pharmaceutical giant incriminating Test Reports that show their product to be unsafe
  • Hack into air traffic control to help land multiple planes flying blind due to an AI glitch
  • Stop an aggressive rogue nation from launching a nuke by accessing their submarine's computer systems
  • Help leak a secret list containing the name of every single member of a controversial Neo-Nazi organization
  • Bring justice to a murdered woman by identifying the killer in a case left cold by police inaction
  • And many, many more!



Game Features:
  • A gripping techno-thriller story about love, loss, and the lengths a parent would go to for their child
  • Learn to think, act, and react like a hacker
  • A wide variety of mind-racking levels, each with their own unique setting, puzzles, clues, and twists
  • Read text logs, emails, journal notes and browsing histories that reveal the true nature of your targets behind the public mask they wear
  • Clues, passwords, and solutions are randomized. Every play through is different!
  • GREYHAT aims to immerse you in its world. Play as yourself, with your own name and gender
  • Collectibles in the form of side-stories, poems, wallpapers, and cryptocurrency can be found in each level

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

This game contains references to extremism, terrorism, crime, disaster, political intrigue, and hateful and crude language. This game contains references to but does not depict adultery.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7
    • Processor: Intel Core i7-4702HQ 2.2 Ghz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics 4600
    • Storage: 1 GB available space

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