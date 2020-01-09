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The White Door
Enter The White Door and discover Rusty Lake’s universe in a new game with a unique style! Explore Robert Hill’s dreams and help him to find his lost memories. Can you survive the strict daily routine and bring back color to Robert's life?
All Reviews:
Very Positive (53) - 98% of the 53 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Jan 9, 2020
Developer:
Publisher:
Second Maze
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Title: The White Door
Genre: Adventure, Indie
Developer: Rusty Lake
Publisher: Second Maze
Franchise: Rusty Lake, Second Maze
Release Date: Jan 9, 2020

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$3.99
$3.39
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About This Game

Robert Hill wakes up in a Mental Health facility and suffers from severe memory loss. Follow the facility’s strict daily routine, explore his dreams and help him recall his memories.



The White Door is a new point-and-click adventure developed by the creators of the Cube Escape & Rusty Lake series.

Features:

■ Pick-up-and-play
Easy to start but hard to put down

■ Interactive storyline
Follow a daily routine and recollect memories in a playful way, filled with brain teasers and riddles

■ A unique Rusty Lake split-screen adventure
Experience Robert Hill's stay in Rusty Lake's Mental Health facility with an innovative split-screen gameplay

■ Absorbing atmosphere
Each day in the facility has its own atmosphere, suspense and a variety of unexpected and surrealistic events

■ Immersive and haunting soundtrack
Atmospheric theme songs composed by Victor Butzelaar

■ Special achievements
The White Door has more secrets to unravel

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Microsoft® Windows® XP/Vista/7,8, 10 or later
    • Processor: 1.8 Ghz Processor
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Direct X 9.0c compatible video card
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 100 MB available space
    Minimum:
    • OS: OS X version Leopard 10.5.8, Snow Leopard 10.6.3, or later
    • Processor: Intel Mac 1.8 Ghz
    • Memory: 1 GB RAM
    • Storage: 100 MB available space
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