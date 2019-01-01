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Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit
Legends of the past come back to life in a charming mystery adventure. Pack your bags and journey through modern day Europe to uncover the secrets of the king who was never crowned.
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2021
Developer:
Publisher:
Tag of Joy
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Languages:
Interface Full Audio Subtitles
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German
Spanish - Spain
Title: Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit
Genre: Adventure, Indie
Developer: Tag of Joy
Publisher: Tag of Joy
Release Date: 2021

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Digital Dragons 2020
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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 2021

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Quotes

With beautiful graphics and a fascinating story, Crowns and Pawns is looking like it will be an excellent point and click adventure. - Charles Cecil (creator of the Broken Sword series)

Crowns and Pawns is groovy. I dig it. - Bill Tiller (artist of The Curse of Monkey Island)

About This Game

Legends of the past come back to life in a charming European mystery adventure.

Milda, a girl from Chicago, unexpectedly receives the last will of her deceased grandfather – it appears that she is an heir and the last guardian of a mysterious family secret. Following a handful of obscure hints, Milda is thrown into an adventurous, puzzle packed search for the truth.



Crowns and Pawns, inspired by point-and-click classics such as Broken Sword, Still Life, Syberia and others, brings the less explored history of Europe to the world of adventurers. Experience the legendary stories of the Grand Duchy of Lithuania, beware of the villainous branch of the KGB, solve puzzles and follow hints to reveal the secrets of the king who was never crowned.

But be wary – he could trust no one. Can you?



  • A blend of history and myths set in a modern world.
  • Directed by the lead artist of a highly acclaimed fan adventure Broken Sword 2.5.
  • A refreshing look at the classic point-and-click adventure genre.
  • Hand painted HD art with a touch of modern graphics features.
  • A world that reacts to your decisions.
  • Customizable character looks.
  • Featuring real life locations all around Europe.
  • Fully voiced dialogues.
  • A control scheme designed for both a mouse and a gamepad in mind.

Brought to you by an award-winning indie game development studio Tag of Joy.




Partly funded by:

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7 or later
    • Processor: at least 1.6 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: with DX10 (shader model 4.0) capabilities
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS X 10.8+
    • Processor: at least 1.6 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: with DX10 (shader model 4.0) capabilities
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Linux x64 (tested on Linux Mint)
    • Processor: at least 1.6 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: with DX10 (shader model 4.0) capabilities
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
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