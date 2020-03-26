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The Room VR: A Dark Matter
The British Institute of Archaeology, London, 1908: The disappearance of an esteemed Egyptologist prompts a Police investigation into the unknown. Explore cryptic locations, examine fantastic gadgets and uncover an otherworldly discovery which blurs the line between reality and illusion.
All Reviews:
Positive (14) - 92% of the 14 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Mar 26, 2020
Developer:
Publisher:
Fireproof Games
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Tracked Motion Controllers
Play Area
Seated
Standing
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
French
Italian
German
Spanish - Spain
Includes 6 Steam Achievements
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all 6
Title: The Room VR: A Dark Matter
Genre: Adventure
Developer: Fireproof Games
Publisher: Fireproof Games
Franchise: The Room
Release Date: Mar 26, 2020

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Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.
VR Only

Buy The Room VR: A Dark Matter

$29.99
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About This Game

Fireproof Games continue their award winning game series, The Room, with The Room VR: A Dark Matter.



The British Institute of Archaeology, London, 1908: The disappearance of an esteemed Egyptologist prompts a Police investigation into the unknown. Explore cryptic locations, examine fantastic gadgets and uncover an otherworldly discovery which blurs the line between reality and illusion. Designed from the ground up for the unique capabilities of virtual reality, players can inhabit the spine-tingling world of The Room and interact with its strange contraptions in this compelling new chapter.



Fireproof Games are a small independent team working in Guildford in the UK. We self-published our first game The Room on iPad in September 2012 and were stunned with both the critical success and our new-found fan-base, not to mention multiple international awards. The Room games have since changed our lives and we hope you enjoy our Virtual Reality take on the series.

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i3-6100/AMD Ryzen 3 1200, FX4350 or greater
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 470 or greater
    • Storage: 4 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X or greater
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GTX 1060/AMD Radeon RX 480 or greater
    • Storage: 4 GB available space

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