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Willy Morgan and the Curse of Bone Town
A letter from 10 years ago, an intricate web of lies to unravel and a mystery to solve. Explore an unconventional town of pirates, dive into the past, collect items and look for clues to help Willy find out what happened to his father...
All Reviews:
No user reviews
Release Date:
2020
Developer:
Publisher:
VLG Publishing
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Title: Willy Morgan and the Curse of Bone Town
Genre: Adventure, Indie
Developer: imaginarylab
Publisher: VLG Publishing
Release Date: 2020

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This game is not yet available on Steam

Planned Release Date: 2020

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About This Game

Willy Morgan is a third-person adventure game, set in a fantasy pirate-themed world with a modern touch. Combining the traditional point-and-click genre gameplay with a unique cartoon 3D graphics, Willy Morgan has the dreamy atmosphere, the humor and the freedom to explore typical of timeless classics such as Monkey Island.



The story unfolds through funny dialogues and challenging puzzles.
Keen powers of observation, intuition and imagination are going to be needed in order to succeed and ultimately find the truth.



  • Non-linear gameplay – Explore without constraint, collect items and solve brilliant puzzles
  • Unique graphic style – A fanciful deformed world with a magical atmosphere
  • Full HD quality – Cinematographic cutscenes and over 50 locations to see
  • A Pirate world with a modern twist – Pirates and computers...? Well, why not!
  • 15 NPCs to interact with – Learn about the story through several hours of interactive dialogues packed with irony and easter eggs
  • Original soundtrack – More than 2 hours of original music



10 years have passed since the mysterious disappearance of Willy's father, the famous archaeologist Henry Morgan. One day, the postman delivers him a strange letter:

“If you receive this letter, it means that something went wrong
and it’s up to you to finish what I started. Go as fast as you can
to Bone Town, room 09, but don't trust anyone...”

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 64-bit
    • Processor: 2 GHz CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Radeon or GeForce with at least 512 MB VRAM
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 5 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: 2 GHz CPU
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: Radeon or GeForce with at least 1 GB VRAM
    • DirectX: Version 9.0
    • Storage: 5 GB available space
    • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card with latest drivers
There are no reviews for this product

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