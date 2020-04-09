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The Procession to Calvary
Pilfer from pirates, conspire with cardinals and perform miracles with an incompetent magician. The Procession to Calvary is a Pythonesque adventure game made from Renaissance paintings, and a spiritual successor to the critically acclaimed Four Last Things.
All Reviews:
7 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Apr 9, 2020
Developer:
Publisher:
Joe Richardson, SUPERHOT PRESENTS
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Title: The Procession to Calvary
Genre: Adventure, Indie
Developer: Joe Richardson
Publisher: Joe Richardson, SUPERHOT PRESENTS
Release Date: Apr 9, 2020

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Press Quotes

“An animated montage of Renaissance art that’s been cut, mangled, and pasted to create a smart and funny tableau of Monty Python-style jokes.” - Polygon

“If Renaissance-era art was anywhere near as funny ... I’d probably know a lot more art history right now.” - RockPaperShotgun

“With crazily funny dialogues that will make you question your sense of humor … this Renaissance-themed adventure game will take you on a journey you have never been on before.” - IndieGameMag

About This Game



A time to love, and a time to hate; a time for war, and a time for just one more murder...
-Ecclesiastes 3:8

About


Huzzah! The holy war is over! Your oppressors have been vanquished, the churches of the Old God lay in ruin and thousands of innocent people have been murdered! But it's not all good news; the tyrant Heavenly Peter has escaped your clutches, and you have been tasked with the mission of finding him...

Your journey will take you through a richly detailed landscape built from hundreds of different Renaissance paintings. You will steal a ship, feed a donkey, compete in a talent contest, assist an inept street magician, sing, dance, play the (magic?) flute, poke a man's face, hunt for treasure and have a chat with Our Lord God Almighty... But will you find Heavenly Peter? And if you do, how will you take your revenge!?

Features


  • Pointing and Clicking – A traditional point and click interface, with a 'verb coin' interaction menu and a simple inventory from which you can drag and drop your preciously hoarded items.

  • Renaissance Artwork – Paintings by Rembrandt, Botticelli, Michelangelo and many more are brought together into one consistent world, in a way that is also as sympathetic as possible to the original works.

  • Classical Music – a soundtrack selected to fit with the style of the artwork. Music from classical composers such as Vivaldi, Bach and George Frideric Handel will accompany you on your journey.

  • Standalone Story - The Procession to Calvary is set in the same world as Four Last Things, but it's story can be played independently.

  • Optional Murder – You will be equipped with a sword. This will become useful in a number of different situation, but you will be strongly discouraged from using it on people. Ignoring this advice - and murdering anyone who stands in your way – will serve as a useful method of skipping any puzzles you don't like. But be warned; your actions might come back to haunt you...

  • Nonsense – A style of humour reminiscent of the surreal, anarchic comedy of Monty Python. Lofty subject matter is treated with refreshing flippancy. Gags about butts are taken very seriously. But rest assured, while some of the jokes may be ridiculous, the puzzles make perfect sense! (or at least adhere to a consistent internal logic)

  • Moments of Surprising Profundity – Actually, no... Don't read too much into it.

Mature Content Description

The developers describe the content like this:

Contains cartoon violence/nudity, occasional strong language and adult themes.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows XP
    • Processor: 2 GHz - Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • DirectX: Version 10
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
    • Processor: 2 GHz - Dual Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OSX 10.7
    • Processor: 2 GHz CPU
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Mac OS 10.11
    • Processor: 2 GHz CPU
    • Memory: 4 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 14.04 / SteamOS
    • Processor: 2 GHz - Dual Core
    • Memory: 2 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 14.04 / SteamOS
    • Processor: 2 GHz - Dual Core
    • Memory: 4 GB RAM
    • Storage: 1 GB available space

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