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The Flower Collectors
Barcelona, 1977. An ex-cop in a wheelchair witnesses a murder, and teams up with a young ambitious journalist to bring the truth to light. With camera, binoculars and transmitter in hand, uncover the town’s secrets from your balcony in this soul-searching detective mystery.
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Apr 21, 2020
Developer:
Publisher:
Mi'pu'mi Games GmbH
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Title: The Flower Collectors
Genre: Adventure, Indie
Developer: Mi'pu'mi Games GmbH
Publisher: Mi'pu'mi Games GmbH
Release Date: Apr 21, 2020

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$19.99
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Reviews

“... it looks brilliant.”
Eurogamer

About This Game

A detective mystery set in the political powder-keg of Barcelona in 1977. You play Jorge, a retired policeman who uses a wheelchair, struggling with a difficult past. Alone on your balcony, you watch the world pass by through binoculars.





One stormy night, you witness a murder. Determined to uncover the truth, you form an unlikely alliance with young ambitious journalist Melinda and start your investigation.

Together, you’ll solve a complex mystery by unravelling the secrets of unsuspecting neighbours.

Inspired by classic crime noir films and games like Campo Santo's Firewatch, The Flower Collectors is a detective story with a whole lot of heart.



  • Solve a captivating murder mystery with an unusual storyline
  • Meet a host of colourful anthropomorphic characters in a lush, atmospheric world
  • Investigate using your binoculars, camera and transmitter to uncover neighborhood secrets from your balcony
  • Create a crime chronology to figure out whodunnit
  • Interrogate priests, beggars, club singers and nosy old ladies alike
  • Dive into the unique setting of post-Franco Barcelona in the 70ies
  • Emphasizes characters, world building and narrative over skill challenges

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit processor and operating system: Windows 7SP1, 8, 8.1, 10
    • Processor: Intel Core i3 3.2 Ghz or AMD Phenom II 3.2 Ghz or greater
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 2GB RAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX 11 compatible
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 64-bit processor and operating system: Windows 10
    • Processor: Intel Core i5 2.67GHz or AMD A6-3670K 2,7 GH
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB RAM
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 1 GB available space
    • Sound Card: DirectX 11 compatible

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