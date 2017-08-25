Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
Steam Curators > IGN

IGN

“The PC games you should be playing, from the internet's #1 game review institution.”
http://www.ign.com
79 
Recommended September 25
Four fun, distinct factions and a story-driven campaign in Total War: Warhammer 2 set a new bar for the series.
Reviewer received this product for free

Titles curated by IGN

Recent Reviews
Top Sellers
New Releases
Filter by tags and features
Narrow by type
Recommended (210)
Not Recommended (0)
Informational (0)
Narrow by category
Single-player Games
Multi-player Games
Co-op Games
MMO
Narrow by feature
Steam Achievements
Steam Cloud
Steam Workshop
Steam Trading Cards
Full controller support
Narrow by operating system
Windows
Mac OS X
Linux / SteamOS
$59.99
Recommended September 25
"Four fun, distinct factions and a story-driven campaign in Total War: Warhammer 2 set a new bar for the series."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$44.99
Recommended September 21
"With an amazing range of important choices, Divinity: Original Sin 2 will be remembered as one of the great RPGs."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$14.99
Recommended September 21
"Heat Signature's space mercenary puzzles are great playgrounds for its creative thieving and murdering tools."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$19.99
Recommended September 21
"SteamWorld Dig 2 retains the core gameplay loop of digging for riches, but layers in stronger RPG elements."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$59.99
Recommended September 18
"With its refined new handling and piles of race options, Project CARS 2 is about as good as real racing gets right now."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$29.99
Recommended September 16
"Death of the Outsider is a fitting end to a fantastic story that shakes things up while still scratching the Dishonored itch."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$59.99
Recommended September 5
"ARK: Survival Evolved has some great moments of battle with prehistoric beasts, but just as many of AI bugs and grind."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
Free To Play
Recommended August 30
"Gigantic's multi-phase game mode and huge monsters distinguish it from the MOBA crowd, but it could use more variety."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$29.99
Recommended August 29
"Absolver introduces a rich and personal combat system in a beautiful world that has yet to reach its potential."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]
$59.99
Recommended August 25
"A detailed and faithful ode to F1, F1 2017 is about as good a simulation of a single, modern motorsport as you can get."
Reviewer received this product for free
Read the full review [www.ign.com]