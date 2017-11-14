Buy High noon

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High Noon VR
There is a new sheriff in town! High Noon is a fun VR shooter where you play as a sheriff in a small town somewhere in the Wild West.
All Reviews:
Positive (12) - 91% of the 12 user reviews for this game are positive.
Release Date:
Nov 14, 2017
Developer:
Publisher:
Buka Entertainment
Popular user-defined tags for this product:
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VR Support
Headsets
HTC Vive
Oculus Rift
Oculus Rift DK2
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Standing
Room-Scale
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 37 Steam Achievements
View
all 37
Title: High Noon VR
Genre: Action, Adventure, Simulation
Developer: Octobox Interactive
Publisher: Buka Entertainment
Release Date: Nov 14, 2017

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Notice: Requires one of the following virtual reality headsets: HTC Vive or Oculus Rift. See the VR Support section for more info.

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Recent updates View all (2)

December 23, 2017

Howdy y'all! High Noon VR is now on SALE

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November 14, 2017

High Noon VR — Launch Trailer

Russian publisher Buka Entertainment announced the worldwide release of High Noon VR, a brand new shooter for virtual reality headsets!
The game is already available on Steam and it’s fully compatible with HTC Vive and Oculus Rift.

High Noon VR – the exciting and funny VR shooter developed by Russia based Octobox Interactive. Player assumes the role of a new sheriff of the small town isolated somewhere in the Wild West. Things are not doing that well there because of the hordes of bloodthirsty outlaws all over the neighborhood. Now it’s time to show them who’s the Law here now. Put on your favorite spurred boots, lock and load your faithful Colt – this town awaits its savior!

https://youtu.be/2WHZavDNfX0
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Reviews

“High Noon VR is WAY more fun than any $9.99 stationary shooter has any right to be. With stellar (albeit repetitive and occasionally janky) voice acting, excellent gunplay, and more than a few laugh-out-loud moments, this is one you should add to your library. Come for the gunplay, stay for the deep-seated worry that might just be a cold blooded well-intentioned murderer.”
85/100 – GamingTrend

Saddle up and let's have some fun!

About This Game

There is a new sheriff in town! High Noon is a fun VR shooter where you play as а sheriff in a small town somewhere in the Wild West.

Although, the things are not doing that well in this town. Hordes of bloodthirsty outlaws terrorize poor peaceful townsfolk and they could be real pain in the neck of a new sheriff. In your neck. So make ‘em dance! You are the Law now. And the time has come for them to learn that once and for all.

Wild West setting

Immerse yourself into the true Western - the scorching sun, prairies and saloons. Fight and win on the colorful locations of the Wild West!

Huge arsenal of weapons

From regular revolvers, rifles and dynamite to unconventional harpoons. Choose and upgrade your weapons right - your life depends on it!

The higher your skill, the better the reward

The game encourages you to play “in style” - achieve goals by a killing sprees, multiple headshots and double your reward!

Justice is in your hands

Enemies get tougher and bosses get deadlier with each new level and location — upgrade your arsenal and mow them down. Every single one of them has different look and behavior, but they all have a common goal - to get rid of the new sheriff.




Join the fight, upgrade your weapons, and compete with your friends. Dynamic battles against dozens of enemies, a vigorous soundtrack and vivid, stylish visuals in the classic Western atmosphere awaits you. You are the Law now!

System Requirements

    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows™ (7 SP1, 8.1, 10)
    • Processor: Intel™ Core™ i5-4590 / AMD FX™ 8350 or better
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce™ GTX 1060 / AMD Radeon™ RX 480 or better
    • DirectX: Version 10
    • Additional Notes: HTC Vive, Oculus Rift (1x HDMI 1.4 port, DisplayPort 1.2)
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
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