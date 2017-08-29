Buy Prison Boss VR

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Prison Boss VR
Prison Boss VR is a crafting and trading game using room-scale to turn your VR space into a jail cell! Craft cigarettes, alcohol and cookies for other inmates! Customize your cell as your reputation grows! Earn cash until you can’t store it anymore and become the Prison Boss!
User reviews:
Overall:
Positive (10 reviews) - 80% of the 10 user reviews for this game are positive.
Release Date: Aug 29, 2017
Popular user-defined tags for this product:
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VR Support
This VR game requires a play area of at least 2m x 2m.
Headsets
HTC Vive
Input
Tracked Motion Controllers
Play Area
Room-Scale
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 24 Steam Achievements
View
all 24
Title: Prison Boss VR
Genre: Indie, Simulation
Developer: Trebuchet
Publisher: Trebuchet
Release Date: Aug 29, 2017

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Notice: Requires a virtual reality headset. See the VR Support section for more info.

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$19.99
$16.99
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Recent updates View all (1)

August 29

Prison Boss VR Release

We are really excited to announce the release of Prison Boss VR! It’s only the beginning, we consider the game as a full release but we are already thinking about a set of free updates that will be made in the coming months :

  • Oculus Rift support. Implement native support for Oculus.
  • More furniture and customization options for the cell. We want to allow players to make each game unique and fuel the diversity of tactics through more furniture options.
  • New Sandbox Mode. This free play mode would allow players to have all the possible crafting options to unlock in the same game and try to compete for a more long-term high score than the Arcade Mode.
  • Localization.

Note for Oculus owners
As is, the game seems to work. However, we did not have the opportunity to properly test it and adapt it, so please tell us about your issues if you have some, it will help us make the port.



We’ll listen to every feedback you will come up with and you can use the discussions in the community to do so or email us at support@trebuchet.fun

We hope you will have a great time playing Prison Boss and share your experience if you like the game!

- Vincent, Guillaume and Alexandre from Trebuchet
3 comments Read more

About This Game



Prison Boss VR is a crafting and trading game using room-scale to turn your VR space into a jail cell! Craft cigarettes, alcohol and cookies for other inmates! Customize your cell as your reputation grows! Earn cash until you can’t store it anymore and become the Prison Boss!



When night falls, you’re free to craft anything you have the materials for. However, be sure to stay alert, as guards are patrolling and will put an end to your doings as soon as they spot your belongings. When the guards come, hide your things in your furniture to get through the night without losing the items you worked so hard for.






Take jobs to unlock new possibilities and grow your reputation. Trade stuff to earn money, so you can buy more materials for crafting. Find the balance between crafting for jobs and trading for money. Try to progress while earning enough cash to acquire new tools and improve your jail cell.





To learn every crafting recipe, you’ll need to become the Prison Boss of all 4 jails and escape from them! If you want to test your skills, go into Arcade mode where every material is unlocked right from the start and fight the clock to craft the most items you can!

  • 11 Different Items Available For Crafting
  • 4 Prisons With Over 80 Jobs to Complete
  • Unlockable Arcade Mode
  • Play VR room-scale the way it was meant to be played
  • Great jazzy soundtrack!

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i5-4590
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 6 GB available space
    Recommended:
    • OS: Windows 10
    • Processor: Intel i7-4770
    • Memory: 16 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1070
    • DirectX: Version 12
    • Storage: 6 GB available space
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Overall:
Positive (10 reviews)
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