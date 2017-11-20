Login Store Community Support
Change language
View desktop website
© Valve Corporation. All rights reserved. All trademarks are property of their respective owners in the US and other countries. Privacy Policy  |  Legal  |  Steam Subscriber Agreement  |  Refunds
All Games > Action Games > Glitchbuster
Community Hub
Glitchbuster
Fix all glitches in the game before the release!
All Reviews:
4 user reviews - Need more user reviews to generate a score
Release Date:
Nov 20, 2017
Developer:
Publisher:
Rémi Vansteelandt
Popular user-defined tags for this product:
+

Sign in to add this item to your wishlist, follow it, or mark it as not interested

Is this game relevant to you?

Sign in to see reasons why you may or may not like this based on your games, friends, and curators you follow.


Sign in or Open in Steam
Languages:
Interface Full Audio Subtitles
English
Includes 12 Steam Achievements
View
all 12
Title: Glitchbuster
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Rémi Vansteelandt
Publisher: Rémi Vansteelandt
Release Date: Nov 20, 2017

View update history Read related news View discussions Find Community Groups
Share Embed  
Awards


A very early version of the game made first in the mobile category of js13k 2016, and second overall.
However, the game has changed a lot since then and the js13k entry is not representative of the final product.

Buy Glitchbuster

$4.99
Add to Cart
 

About This Game

Can you fix the game in time?


Release is coming very soon, and several glitches have been reported. Your job is to fix them in time.

Each level features a different set of glitches that will affect the gameplay: low gravity, water physics, larger enemies, bigger explosions... and many more (there are currently over 40 glitches implemented in the game).

In order to help you fix all these glitches, you can unlock special powers, such as a rocket launcher, a teleporter, a gravity inverter, a shotgun, as path finder... as well as a perk, which will make your job easier, for instance by reducing damage, dropping more items, giving you more health...
Picking the right powers for the right glitches can make all the difference!

Each level is procedurally generated and can be restarted if you fail, but will consume time. Its general layout will remain the same so you can learn from your mistakes.

A very early version of the game made first in the mobile category of js13k 2016, and second overall.
However, the game has changed a lot since then and the js13k entry is not representative of the final product.

The game features both keyboard and controller support.

System Requirements

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Windows 7
    • Storage: 180 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: 10.12.4
    • Processor: 2.8Ghz
    • Memory: 8 GB RAM
    • Storage: 205 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    Minimum:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
    • OS: Ubuntu 16.04
    • Memory: 8 GB RAM
    • Storage: 205 MB available space
    Recommended:
    • Requires a 64-bit processor and operating system
View all

What Curators Say

1 Curator has reviewed this product. Click here to see them.
Customer reviews
High Volume of Reviews Detected:
Exclude  or  View Only
Review Type


Purchase Type


Language


Customize
Date Range
To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.

Show graph



Display As:
Review Beta NEW!
When enabled, will sort reviews by new Helpfulness score. Read more about it in the blog post.
Show graph
 
 Hide graph
 
Filters
Review Helpfulness Beta Enabled
There are no more reviews that match the filters set above
Adjust the filters above to see other reviews
Loading reviews...