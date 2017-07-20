Buy Dream Daddy: A Dad Dating Simulator

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Dream Daddy: A Dad Dating Simulator
Dream Daddy: A Dad Dating Simulator is a game where you play as a Dad and your goal is to meet and romance other hot Dads. Are you ready? Hi ready, I'm Dad.
User reviews:
Overall:
Very Positive (1,679 reviews) - 88% of the 1,679 user reviews for this game are positive.
Release Date: Jul 20, 2017
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Title: Dream Daddy: A Dad Dating Simulator
Genre: Casual, Indie, Simulation
Developer: Game Grumps
Publisher: Game Grumps
Release Date: Jul 20, 2017

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$14.99
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Recent updates View all (1)

July 29

A dreamy update!

Hello, Dads! We're all thrilled about the response to the game and want to thank you all sincerely for playing. Today's update should fix a lot of the issues we've had reported to us over the past week. Here are the changes...
  • Fixed inconsistency in mother/father choice during the intro. You know how forgetful Dads can be but that was a bit much.
  • Corrected other consistency errors based on player choices during the intro, especially during the cookout.
  • Fixed a variety of animation/character movement/transition bugs throughout the game.
  • Also fixed a handful of grammar, spelling, and dialogue issues throughout the game.
  • Fixed an issue that caused Joseph's twins to randomly reappear in the Diner in Craig's path. We're not always gonna be around to fight your battles for you, but this was a weird one. Those kids had to go.
  • Rebalanced choices related to Amanda so it should be easier to see her bad ending. Honestly we're not sure why you'd want to do that, it seems like you two have a nice relationship.
  • Quizzmaster Quinn is more talkative now.
  • Did some work in the backyard. The old tree is looking more idyllic than ever.
  • Adjusted texture settings, solving Daisy's weird pixelated appearance. She's a high-quality kid and doesn't deserve such low-quality treatment.
  • Tweaks and balancing for the Hugo Date 1 minigame.
  • Tweaks and balancing for the Brian date 1 minigame. A competitive Dad should get a reward for beating all 18 holes now.
  • Brand new, fully Dad minigame during Robert Date 2.
We apologize for any issues you've had playing the game and ask that you please report any bugs you encounter on the Support subforum of our Steam Discussions page and/or through our support email at dreamdaddyhelp@gmail.com!

UPDATE
There was a bug in Hugo Date 3 causing the game to lock for some players. This has been found, fixed and patched!
126 comments Read more

About This Game

Dream Daddy: A Dad Dating Simulator is a game where you play as a Dad and your goal is to meet and romance other hot Dads. You and your daughter have just moved into the sleepy seaside town of Maple Bay only to discover that everyone in your neighborhood is a single, dateable Dad! Will you go out with Teacher Dad? Goth Dad? Bad Dad? Or any of the other cool Dads in this game? With minigames, sidequests, and a variety of paths and endings, Dream Daddy: A Dad Dating Simulator is this year's most anticipated Dad-based game.

Features

  • 7 dateable Dads
  • Dad character creator - Create your Dadsona!
  • Multiple endings per-Dad
  • Voiced by the Game Grumps and friends
  • Written by Vernon Shaw and Leighton Gray
  • Artwork and pinups by Shanen Pae, J.N. Wiedle, Anna Pan, Tyson Hesse, Ellen Alsop, Evan Palmer, Ego Rodriguez, and many more!
  • Original score by Jesse Cale
  • Dad-themed mini and micro games throughout each date path
  • So many Dad puns. Like, to the point where it made us all uncomfortable
  • Secretssssssss.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Windows 7 (64 bit)
    • Processor: 2.2 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: DirectX compatible card
    • Storage: 4 GB available space
    Minimum:
    • OS: OSX Mavericks 10.9.4 or later
    • Processor: 2.2 GHz
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: Intel HD Graphics 5000 or better
    • Storage: 4 GB available space
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Overall:
Very Positive (1,679 reviews)
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