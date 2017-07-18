Buy Kingsway

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Kingsway
Kingsway is the #1 operating system for daily tasks such as skeleton smashing and loot-organizing. Trouble sorting through all your potions and swords? Don't worry! Kingsway can help you manage, and with an easy to use interface you'll have time leftover for a peaceful stroll through the underworld.
User reviews:
Overall:
Very Positive (65 reviews) - 92% of the 65 user reviews for this game are positive.
Release Date: Jul 18, 2017
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Title: Kingsway
Genre: Adventure, RPG, Simulation
Developer: Andrew Morrish
Publisher: Adult Swim Games
Release Date: Jul 18, 2017

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Reviews

“One of the Best Indie Games of E3 2017”
Game Informer

“Triggers a lizard brain panic”
GamesBeat

“Stressful, odd, pop-up filled”
Geek & Sundry

About This Game

Kingsway is an RPG in which you use a mock operating system to manage your adventure. Every element of the game is a part of the operating system. Enemies and traps are popups, backpacks are the file folders where you organize your items, and quests are emails. The world of Kingsway is randomly generated every time you play, and death is permanent.

Choose from various character types each with their own special skills.

Discover a strange land of monsters, bandits, and other adventurers.

Choose to be good or evil by choosing to help your fellow adventurers, defeating powerful monsters, or steal and murder your way to the top.

Defeat enemies and plunder crypts and caves for treasure.

Complete Quests for extra special treasure.

Organize the interface to suit your play style.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows XP, Vista, 7, 8, or 10
    • Processor: 2GHz
    • Memory: 3 GB RAM
    • Graphics: 256MB
    • Storage: 100 MB available space
    • Additional Notes: Minimum screen resolution of 1024 x 720
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Overall:
Very Positive (65 reviews)
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