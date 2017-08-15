Buy Nidhogg 2

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Nidhogg 2
The rules are simple. Reach the other side and kill anyone that stands in your way. Deftly parry and rend their throats, riddle their bowels with arrows, or squish their brains between your toes. The wurm cares not for chivalry.
User reviews:
Overall:
Very Positive (167 reviews) - 82% of the 167 user reviews for this game are positive.
Release Date: Aug 15, 2017
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Title: Nidhogg 2
Genre: Action, Casual, Indie
Developer: Messhof
Publisher: Messhof
Release Date: Aug 15, 2017

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Nidhogg 2 Soundtrack
 

Recent updates View all (1)

August 25

Hotfix v2017082501

Hotfix v2017082501 (latest)
- steam screenshot support
- fixed text chat blocking input after quitting online mode
- changed some main menu ui elements
- back button backs out title submenus properly
- matchmaking improvements
- added pixel perfect window size preferences (you can still drag the window to resize)

Trading cards are now live!

Hotfix v2017082001
- fixed crash with error message talking about footsteps
- fixed memory leak
- added summary of match rules to character screen
- f12 no longer resets the game

Hotfix v2017081601
- more fixes for matchmaking (players getting stuck on "connecting" screen)

Hotfix v2017081501
- fixed some matchmaking issues preventing players from connecting
7 comments Read more

Reviews

“...fast-paced combat delivers ups and downs that exceed the highs and lows of bigger budget fighting games.”
Attack of the Fanboy

“All the emergent chaos, thrilling close-calls, and epic comebacks of the first Nidhogg, with a little extra.”
IGN

“...gruesomely gorgeous sequel that makes me want to murder my friends for hours on end.”
Critical Hit

About This Game

The wurm has returned and it must feed! Shed your garments and paint the walls with the flesh of your enemies, for only one can be worthy of sacrifice.

The rules are simple. Reach the other side and kill anyone that stands in your way. Deftly parry and rend their throats, riddle their bowels with arrows, or squish their brains between your toes. The wurm cares not for chivalry.

Sequel to the indie hit of 2014, Nidhogg 2 builds upon the award-winning gameplay of its predecessor with new weapons to wield and levels to master, head-to-toe character customization, and the captivatingly grotesque art of Toby Dixon.

And, with music from artists including Mux Mool, Geotic, Doseone, Osborne, and Daedelus, Nidhogg 2 has a soundtrack so good that even the menu screens are awesome.

Game Features:

  • Challenge the AI or a friend in 1v1 combat.
  • Fight for the top seat in 8-player tournaments.
  • Master the distinctive traits of four weapons.
  • Get stylish with full character customization.
  • Ten stages from castles to Nidhogg innards.
  • Alter the rules with over 10 different game variables.
  • Go online with matchmaking and private games.

System Requirements

Windows
Mac OS X
    Minimum:
    • OS: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 10
    • Processor: 3.0 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: GPU with at least 256MB of VRAM
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 750 MB available space
    • Additional Notes: PS4 or Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller
    Recommended:
    • OS: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 10
    • Processor: 3.0 GHz Dual Core CPU or better
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GPU with at least 512MB of VRAM or better
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 750 MB available space
    • Additional Notes: PS4 or Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller
    Minimum:
    • OS: Mac OS 10.7+
    • Processor: 3.0 GHz Dual Core CPU
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: GPU with at least 256MB of VRAM
    • Storage: 750 MB available space
    Recommended:
    • OS: Mac OS 10.7+
    • Processor: 3.0 GHz Dual Core CPU or better
    • Memory: 2 GB RAM
    • Graphics: GPU with at least 512MB of VRAM
    • Storage: 750 MB available space
Customer reviews Learn More
Overall:
Very Positive (167 reviews)
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