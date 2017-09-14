Buy Divinity: Original Sin 2

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Divinity: Original Sin 2
The eagerly anticipated sequel to the award-winning RPG. Gather your party. Master deep, tactical combat. Join up to 3 other players - but know that only one of you will have the chance to become a God.
User reviews:
Overall:
Very Positive (3,807 reviews) - 92% of the 3,807 user reviews for this game are positive.
Release Date: Sep 14, 2017
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Title: Divinity: Original Sin 2
Genre: Adventure, RPG, Strategy
Developer: Larian Studios
Publisher: Larian Studios
Release Date: Sep 14, 2017

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Divinity: Original Sin 2 - Divine Ascension
 

Recent updates View all (41)

September 14

Localisation



Bonjour à tous !

Certains de nos joueurs venant d’Allemagne, de France, et de Russie nous ont demandé de sortir la version localisée de DOS2 maintenant au lieu d’attendre le 21 septembre. Nous vous avons entendu. Par conséquent nous allons sortir en bêta les versions localisées du jeu dans les prochaines heures et nous les mettrons à jour définitivement la semaine prochaine. Nous vous en tiendrons informé.
911 comments Read more

September 14

It's here!



Almost exactly two years after we launched our most successful Kickstarter ever, Divinity: Original Sin 2 is now out!

We've poured our hearts and souls into this game, and we are so, so excited to see what the world makes of it.

It's been an incredible journey, but of course none of this would be possible without the support we've had along the way. Our unending thanks to each of the 42,713 Kickstarter backers who put their faith in us two years ago, and to every player that explored Fort Joy during last year's Early Access. Without your trust and without your feedback none of this would be possible.

But of course, the journey's not over. Indeed, for you it's just beginning...
491 comments Read more

Reviews

“An impressive sequel to an already impressive game”
PC Gamer

“It’s good. Damn, is it good”
PC Games N

“I can't wait to explore”
RockPaperShotgun

About This Game







The Divine is dead. The Void approaches. And the powers latent within you are soon to awaken. The battle for Divinity has begun. Choose wisely and trust sparingly; darkness lurks within every heart.

Who will you be?

A flesh-eating elf; an imperial lizard; an undead risen from the grave? Choose your race and origin story - or create your own! Discover how the world reacts differently to who - and what - you are.

It’s time for a new Divinity!


Gather your party and develop relationships with your companions. Blast your opponents in deep tactical turn-based combat. Use the environment as a weapon, use height to your advantage, and manipulate the elements.

Ascend as the god that Rivellon so desperately needs.


Explore the vast and layered world of Rivellon alone or with up to 4 players in drop-in/drop-out co-operative play. Go anywhere, kill anyone, and explore endless ways to interact with the world. Continue to play in the brand-new PvP and Game Master modes.



  • Choose your race and origin. or create your own as a Human, Lizard, Elf, Dwarf, or Undead. The world reacts to who you are, and what you’ve done. Every choice will have a consequence.

  • Unlimited freedom to explore and experiment. Go anywhere, talk to anyone, and interact with everything! Every NPC can be killed, and every animal spoken to! Even ghosts hold a few secrets or two…

  • The next generation of turn-based combat. Revamped action point system, AI 2.0., new elemental combos, over 200 skills, height advantage… and much, much more.

  • Up to 4 player online and split-screen multiplayer. Choose one of the 6 pre-made characters or create your own. Play with your friends online or in local split-screen with full controller support.

  • Game Master Mode: Take your imagination to the next level and craft your own stories with the Game Master mode. Download fan-made campaigns and mods from Steam Workshop.

System Requirements

    Minimum:
    • OS: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
    • Processor: Intel Core i5 or equivalent
    • Memory: 4 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 550 or ATI™ Radeon™ HD 6XXX or higher
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 35 GB available space
    • Additional Notes: Minimum requirements may change during development.
    Recommended:
    • OS: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
    • Processor: Intel Core i7 or equivalent
    • Memory: 8 GB RAM
    • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 770 or AMD R9 280
    • DirectX: Version 11
    • Storage: 35 GB available space
    • Additional Notes: Recommended requirements may change during development.
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Very Positive (3,807 reviews)
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