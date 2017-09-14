Buy Divinity: Original Sin 2

September 14

Bonjour à tous !Certains de nos joueurs venant d’Allemagne, de France, et de Russie nous ont demandé de sortir la version localisée de DOS2 maintenant au lieu d’attendre le 21 septembre. Nous vous avons entendu. Par conséquent nous allons sortir en bêta les versions localisées du jeu dans les prochaines heures et nous les mettrons à jour définitivement la semaine prochaine. Nous vous en tiendrons informé.